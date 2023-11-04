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الرائحة والقوام.. أسرار تكشف الفرق بين المكياج الأصلى والمقلد

11/4/2023 4:23:26 AM
(MENAFN- Youm7) بعض الفتيات تحاول الحصول على صفقات جيدة في المكياج، فتلجأ لشرائه من أماكن غير موثوقة فيقمن بشراء مكياج مقلد بسعر كبير، وهذا قد يضر بشرتها بشكل فادح، ولكى تتعرفي على الفرق بين المكياج الأصلى والمقلد، إليكِ بعض النصائح من موقع "Bright Side".


الفرق بين المكياج المقلد والأصلى


الملمس الناعم

حاولي أن تجربي المنتج قبل شرائه ليس فقط للتحقق من اللون ولكن للتأكد من ملمسه، ينبغي أن يكون ملمسًا ناعمًا لا يترك أية آثار أو حبيبات صغيرة على البشرة وهذا ينطبق على كريم الأساس والبودرة وأحمر الشفاه.

الكود

كل منتج أصلي يكون له كود و"رقم متسلسل" خاص به، ويمكنك التأكد من مطابقة الأرقام والكود الموجودين على العلبة الداخلية والخارجية، فأحيانًا يتم استخدام علبة خارجية أصلية للمنتج والداخلية تكون مزيفة.


مكياج أصلى أو مقلد



الرائحة والقوام

عليكِ أن تتأكدي أن رائحة المنتج غير نفاذة بشكل مثير للقلق ولا رائحتها كريهة، كذلك عليكِ التأكد من أن قوام المنتج سلس وغير متكتل وليس به سوائل منفصلة عنه.


درجات الألوان

استعيني بالإنترنت للتعرف على درجات الألوان الخاصة بالمنتج الأصلي وقارنيه بالمنتج أمامك، فإذا كانت درجات الألوان واحدة خاصة في ظلال العيون والبلاشر فهذا يدل على أن المنتج أصلي.







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