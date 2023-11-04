بأقل الإمكانيات هنعيش وربنا يكتب السلامة.. نساء غزة يعطين درسا فى العزيمة

MENAFN - Youm7) في الوقت الذي نأمل فيه أن يتم وصول المساعدات لأهالي غزة دون تعنت، ووقف العدوان الصهيوني الإسرائيلي على الأطفال والنساء والمدنين العزل، يعلم أهل غزة العالم كل يوم، أن لهم طريقتهم الفريدة في السيطرة على الألم والجوع، وتحويله لعزيمة وأمل وقوة، بل ومشاركة بعضهم البعض حفنة من الخبز ليتشاركوها سوياً، الخبز الذي صنعه نساء غزة اللاتى أُعطين العالم دروسًا في العزيمة والإصرار والصبر على الحياة والتغلب على المصاعب التي يواجهونها سواء من القصف والإبادة الجماعية، وحتى قطع الموارد مثل المياه والكهرباء.

الخبز الفلسطيني فلسطين مُصرة على الحياة.. نساء غزة دروس في العزيمة والقوة

مع الحصار والتعنت في دخول المساعدات الإغاثية لغزة، بجانب قطع المياه والكهرباء ومؤخراً قطع شبكات الاتصال والإنترنت بل والقصف المستمر على سكان غزة من المدنيين العزل، خاصة على الأطفال والنساء، أصبح الجميع في العراء، لا بيت يستر ولا لقمة تسد جوع، ولكن لكي تعطينا نساء غزة دروساً أخرى في الصبر والعزيمة والقوة، فقد اتخذن من أقل الإمكانيات توفيرًا لاحتياجاتهن، بل ومشاركة من حولهم الخبز الذي يصنعونه، كما تحدثت إحدى نساء فلسطين وهي تحضر خبز الزعتر وهي تقول "بأقل الإمكانيات هنعيش، وربنا يكتب السلامة"

خبز الصاج

خبز الصاج الفلسطيني الشهير، كان لا يحتاج سوى بعض الدقيق والماء، ممزوجاً بالأمل والثقة في الله بأن كل هذه الصعاب ستنتهي قريباً، وأيضاً الرجال كان لهم دور كبير في توفير وجبات لأعداد كبيرة من الأسر الفلسطينية التي هُدمت منازلهم، ولم يكن قطع الغاز عائق بالنسبة لهم، فأخذوا الحطب وأشعلوه وجعلوه يقيد بعزيمتهم التي لا تقهر، مع تحرك الأطفال حولهم في انتظار طعامهم بابتسامة وحياة ونظرة للمستقبل بأنه سيكون لهم.

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