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الخدمات المالية تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بقيمة 5.1 مليار جنيه

11/4/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Youm7) تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة، بقيمة 5.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 225.3 مليون ورقة، بقيمة 4.1 مليار جنيه.



فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.9 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 43 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 262.6 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.



وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 564.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 862.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 153.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 693 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 233.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 584.2 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات بحجم تداول 368.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 500.4 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 28.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 323.1 مليون جنيه.



وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 286.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 75.8 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 8.6 مليون ورقة بقيمة 10.3 مليون جنيه.



البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.














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