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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. بلتون فى الصدارة بـ3.5 مليار جنيه

11/4/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 993.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 29.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 2.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار
جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 77.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 946.4 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 10 ملايين ورقة، وقيمة تداول 810.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 41.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 701.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 26.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 633.2 مليون جنيه، ثم "الشرقية-إيسترن كومباني"، بحجم تداول 21.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 585.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 209.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 538.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 39.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 519.4 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 22639.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4412.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6581.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 27738.16 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة.














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