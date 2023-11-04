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توقعات أسعار الذهب في البورصة العالمية.. هل يعود السعر فوق 2000 دولار ؟

11/4/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Youm7) مع استمرار الاضطرابات في حركة الذهب في البورصة العالمية، ازدادت التوقعات بإمكانية عودة الذهب للصعود في الفترة المقبلة في البورصة العالمية لمستويات فوق ألفين دولار للأونصة وسط زيادة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



بالرغم من ارتفاع الذهب بنهاية جلسة الأسبوع يظل التذبذب هو المسيطر على تداولاته بين منطقة 1980 – 2000 دولار للأونصة، وينتج التذبذب عن عدم وضوح الاتجاه في الأسواق حالياً، لكن السعر فشل حتى الآن الصعود فوق الفين دولار والاستقرار فوق هذا السعر.



قد ينهي الذهب تذبذبه خلال جلسة اليوم بعد صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، واختراق المستوى 2000 ومن بعده 2010 يفتح الطرق للمستهدف عند 2020 دولار للأونصة، بينما كسر المستوى 1980 يصل بالذهب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.



أما عن السعر في مصر، تشهد أسعار الذهب تذبذبًا خلال الفترة الحالية في ظل عدم وضوح الاتجاه وضبابية المشهد، وفشل سعر الذهب في اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام ليعود إلى التراجع، ويتميز التذبذب الحالي في سوق الذهب باتساع نطاقه حيث نضع نطاقات التذبذب بين 2500 و 2600 جنيه للجرام عيار 21.



كسر المستوى 2500 يعيد السعر إلى 2450 و 2400 جنيه للجرام، بينما اختراق المستوى 2600 يدفع السعر إلى مستوى 2650 و2700 جنيه للجرام.












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