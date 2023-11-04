تراجع واردات مصر إلى 7.24 مليار دولار خلال أغسطس.. على رأسها القمح

(MENAFN
- Youm7) سجلت قيمة الواردات المصرية ، تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس لعام 2023، لتصل قيمة الواردات إلى 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 0.7%، والبترول الخام بنسبة 42.6%، والقمح بنسبة 29.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.
وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4% ، إلى جانب سيارات ركوب بنسبـة 124.4٪ والنحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره
22.3%.
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