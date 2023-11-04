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تراجع واردات مصر إلى 7.24 مليار دولار خلال أغسطس.. على رأسها القمح

11/4/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Youm7) سجلت قيمة الواردات المصرية ، تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس لعام 2023، لتصل قيمة الواردات إلى 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .



وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 0.7%، والبترول الخام بنسبة 42.6%، والقمح بنسبة 29.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.



وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4% ، إلى جانب سيارات ركوب بنسبـة 124.4٪ والنحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.



وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره
22.3%.














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