انطلاق البرنامج الثقافى بمكتبة مصر الجديدة للطفل عن شهر نوفمبر.. اعرف الأنشطة

MENAFN - Youm7) أطلقت مكتبة مصر الجديدة للطفل البرنامج الثقافى عن شهر نوفمبر الجارى والذى اختيرت فعالياته لتنمية الفكر والتفكير السليم وصقل المواهب لكافة أطياف وفئات المجتمع.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة، إن الفعاليات بدأت بورشة عمل بعنوان "عالم الحكايات" حيث استمتع الأطفال الصغار بالقصص القصيرة الجميلة والمعبرة،

والمعززة بالعرائس التى تمثل حيوانات الغابة وهي قصص تربوية جميلة يمكن للأطفال استنتاج الحكمة منها بسهولة، وتتطرق الحكايات بشكل مبسط إلى القضية الفلسطينية.

وفى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت تنطلق ورشة عن الأقنعة يتعلم من خلالها الأطفال كيفية صنع ماسك باستخدام الفوم والورق والتى تتناول شخصيات عالم ديزنى لاند الشهيرة وفى مقدمتها الاميرة بياض الثلج والاقزام السبعة

وفى الساعة الثانية عشر ظهر غد الأحد تنظم المكتبة أيضا ورشة "سلة الحلوى " يتعلم خلالها الاطفال تصميم سلة هدايا للحلويات باستخدام الخيوط والفوم وخامات البيئة الطبيعية.

وكانت

مكتبة مصر الجديدة

دشنت برنامجا مصريا جديد موجها للأطفال بعنوان

Advanced intelligent

mentalوهو ابتكار مصرى لتنمية وتطوير الذكاء العقلى باستخدام تقنيات متطورة.

ويهدف البرنامج البرنامج إلى تحسين التركيز وسرعة الاستجابة وقدرات التخيل العالية، وقدرات الابتكار المتميزة، والثقة فى النفس، وقوة الملاحظة، وثبات الذاكرة، والحفظ، والتفكير العلمى، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والقدرة على التعبير عن الذات، والذاكرة الفوتوغرافية.