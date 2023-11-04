انطلاق البرنامج الثقافى بمكتبة مصر الجديدة للطفل عن شهر نوفمبر.. اعرف الأنشطة

(MENAFN
- Youm7) أطلقت مكتبة مصر الجديدة للطفل البرنامج الثقافى عن شهر نوفمبر الجارى والذى اختيرت فعالياته لتنمية الفكر والتفكير السليم وصقل المواهب لكافة أطياف وفئات المجتمع.
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة، إن الفعاليات بدأت بورشة عمل بعنوان "عالم الحكايات" حيث استمتع الأطفال الصغار بالقصص القصيرة الجميلة والمعبرة،
والمعززة بالعرائس التى تمثل حيوانات الغابة وهي قصص تربوية جميلة يمكن للأطفال استنتاج الحكمة منها بسهولة، وتتطرق الحكايات بشكل مبسط إلى القضية الفلسطينية.
وفى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت تنطلق ورشة عن الأقنعة يتعلم من خلالها الأطفال كيفية صنع ماسك باستخدام الفوم والورق والتى تتناول شخصيات عالم ديزنى لاند الشهيرة وفى مقدمتها الاميرة بياض الثلج والاقزام السبعة
وفى الساعة الثانية عشر ظهر غد الأحد تنظم المكتبة أيضا ورشة "سلة الحلوى " يتعلم خلالها الاطفال تصميم سلة هدايا للحلويات باستخدام الخيوط والفوم وخامات البيئة الطبيعية.
وكانت
مكتبة مصر الجديدة
دشنت برنامجا مصريا جديد موجها للأطفال بعنوان
Advanced intelligent
mentalوهو ابتكار مصرى لتنمية وتطوير الذكاء العقلى باستخدام تقنيات متطورة.
ويهدف البرنامج البرنامج إلى تحسين التركيز وسرعة الاستجابة وقدرات التخيل العالية، وقدرات الابتكار المتميزة، والثقة فى النفس، وقوة الملاحظة، وثبات الذاكرة، والحفظ، والتفكير العلمى، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والقدرة على التعبير عن الذات، والذاكرة الفوتوغرافية.
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