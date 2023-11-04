تعرف على المشاركين فى ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

MENAFN - Youm7) انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة والجديدة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوي والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، إن الملتقى يعد حدثًا دوليًا فى تاريخ الحركة الفنية المصرية، يضم مجموعة من المبدعين من مصر والعالم

كما أضاف "قانوش"، أن الملتقى يعد ميدانا لتواصل للمبدعين لما يقدمه من إبداع فني ورسالة سلام للعالم، خالقاً حوار ينعكس إيجابا على الحركة التشكيلية حيث أنه يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر.

ويكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، كما يشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم: محمد كمال عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد أحمد، يسرا محمود، نهى الهامى، ويشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان.

أما من مختلف دول العالم يشارك كل من: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين(روسيا)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوزين تومانيان (أرمينيا)، ياكو سومايا (اليابان)، سانجي شريستا (نيبال).