تعرف على المشاركين فى ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

(MENAFN
- Youm7) انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة والجديدة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوي والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجارى.
وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، إن الملتقى يعد حدثًا دوليًا فى تاريخ الحركة الفنية المصرية، يضم مجموعة من المبدعين من مصر والعالم
كما أضاف "قانوش"، أن الملتقى يعد ميدانا لتواصل للمبدعين لما يقدمه من إبداع فني ورسالة سلام للعالم، خالقاً حوار ينعكس إيجابا على الحركة التشكيلية حيث أنه يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر.
ويكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، كما يشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم: محمد كمال عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد أحمد، يسرا محمود، نهى الهامى، ويشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان.
أما من مختلف دول العالم يشارك كل من: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين(روسيا)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوزين تومانيان (أرمينيا)، ياكو سومايا (اليابان)، سانجي شريستا (نيبال).
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