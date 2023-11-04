سوثبى تعرض لوحة الإسكافى للمستشرق ليوبولد جوتربوك.. اعرف ثمنها

(MENAFN
- Youm7) طرحت دار سوثب للمزادات العالمية فى لندن، مزادًا لبيع لوحات المستشرقين وهو المزاد الذى خصصت لبيع لوحات رسمها المستشرقون الأجانب فى بلاد الشرق، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة "الأسكافى"
للمستشرق ليوبولد جوتربوك، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترلينى.
لوحة الاسكافى
كما تم عرض لوحة "تاجر الأسلحة"،
للمستشرق الايطالى
جوليو روزاتي وقد تراوح الثمن التقديرى للوحة بما بين 8 إلى 10 ألف جنيه استرلينى.
كما عرضت دار سوثبى ضمن نفس المزاد لوحة للبيع تحمل عنوان "رؤية الهلال"، نصر الدين إتيان، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 12 إلى 20 ألف جنيه استرلينى
ومن بين اللوحات الفنية المعروضة بالمزاد، لوحة الفنان المستشرق السويسرى أوتو بيلني، والتي تحمل عنوان "الصلاة في الصحراء"، والتى يقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 42 ألف جنيه استرلينى، وأيضا تم عرض لوحة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها مقابل 3500 ألف جنيه إسترلينى.
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