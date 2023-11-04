سوثبى تعرض لوحة الإسكافى للمستشرق ليوبولد جوتربوك.. اعرف ثمنها

MENAFN - Youm7) طرحت دار سوثب للمزادات العالمية فى لندن، مزادًا لبيع لوحات المستشرقين وهو المزاد الذى خصصت لبيع لوحات رسمها المستشرقون الأجانب فى بلاد الشرق، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة "الأسكافى"للمستشرق ليوبولد جوتربوك، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترلينى.

لوحة الاسكافى





كما تم عرض لوحة "تاجر الأسلحة"،

للمستشرق الايطالى

جوليو روزاتي وقد تراوح الثمن التقديرى للوحة بما بين 8 إلى 10 ألف جنيه استرلينى.





كما عرضت دار سوثبى ضمن نفس المزاد لوحة للبيع تحمل عنوان "رؤية الهلال"، نصر الدين إتيان، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 12 إلى 20 ألف جنيه استرلينى





ومن بين اللوحات الفنية المعروضة بالمزاد، لوحة الفنان المستشرق السويسرى أوتو بيلني، والتي تحمل عنوان "الصلاة في الصحراء"، والتى يقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 42 ألف جنيه استرلينى، وأيضا تم عرض لوحة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها مقابل 3500 ألف جنيه إسترلينى.



