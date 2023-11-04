أمازون تغلق متاجر الملابس التابعة لها The Style لهذا السبب

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن منصة أمازون قررت إغلاق متجري الملابس التابعين لها Amazon Style بحلول الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكرته بلومبرج، ما يمثل أحدث تغيير كبير للشركة في استراتيجية البيع بالتجزئة الخاصة بها.
وأعلنت الشركة في مارس 2022 أنها ستغلق معظم متاجرها الفعلية، بما في ذلك جميع المواقع البالغ عددها 68 متجرًا، وفقا لتقرير ذا فيرج، كما أعلنت في
شهر مارس الماضي، أنها ستغلق ثمانية من متاجر Go الصغيرة التابعة لها.
لم تتمكن متاجر الملابس The Style من النجاح لمدة عامين ، وافتتحت أمازون أول موقع لها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في مايو 2022 ، ووعدت بأن المتجر سيوفر للعملاء“تجربة تسوق مخصصة ومريحة مع خلق وظائف محلية، و تم افتتاح الموقع الثاني في كولومبوس، أوهايو، في أكتوبر 2022 .
وقالت المتحدثة باسم أمازون كريستين كيش في بيان لموقع The Verge: "نحن نعمل بشكل وثيق مع موظفينا المتأثرين لمساعدتهم في العثور على أدوار جديدة داخل أمازون ، ويظل البيع بالتجزئة الفعلي جزءًا مهمًا من أعمالنا، ونحن نواصل الاستثمار في تنمية أعمال متاجر البقالة لدينا، والتي تشمل Amazon Fresh، وWhole Foods Market، وAmazon Go، وشراكات مع أطراف ثالثة.
وتقول كيش إن متاجر The Style ستغلق أبوابها بحلول التاسع من نوفمبر، وعلى الرغم من عمليات إغلاق متاجر التجزئة العديدة التي شهدتها مؤخرًا، لا تزال أمازون تتمتع ببصمة كبيرة للبيع بالتجزئة من خلال أشياء مثل متاجر البقالة Amazon Fresh وأكثر من 500 متجر Whole Foods في الولايات المتحدة .
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