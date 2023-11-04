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أمازون تغلق متاجر الملابس التابعة لها The Style لهذا السبب

11/4/2023 4:23:17 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن منصة أمازون قررت إغلاق متجري الملابس التابعين لها Amazon Style بحلول الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكرته بلومبرج، ما يمثل أحدث تغيير كبير للشركة في استراتيجية البيع بالتجزئة الخاصة بها.



وأعلنت الشركة في مارس 2022 أنها ستغلق معظم متاجرها الفعلية، بما في ذلك جميع المواقع البالغ عددها 68 متجرًا، وفقا لتقرير ذا فيرج، كما أعلنت في
شهر مارس الماضي، أنها ستغلق ثمانية من متاجر Go الصغيرة التابعة لها.



لم تتمكن متاجر الملابس The Style من النجاح لمدة عامين ، وافتتحت أمازون أول موقع لها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في مايو 2022 ، ووعدت بأن المتجر سيوفر للعملاء“تجربة تسوق مخصصة ومريحة مع خلق وظائف محلية، و تم افتتاح الموقع الثاني في كولومبوس، أوهايو، في أكتوبر 2022 .



وقالت المتحدثة باسم أمازون كريستين كيش في بيان لموقع The Verge: "نحن نعمل بشكل وثيق مع موظفينا المتأثرين لمساعدتهم في العثور على أدوار جديدة داخل أمازون ، ويظل البيع بالتجزئة الفعلي جزءًا مهمًا من أعمالنا، ونحن نواصل الاستثمار في تنمية أعمال متاجر البقالة لدينا، والتي تشمل Amazon Fresh، وWhole Foods Market، وAmazon Go، وشراكات مع أطراف ثالثة.



وتقول كيش إن متاجر The Style ستغلق أبوابها بحلول التاسع من نوفمبر، وعلى الرغم من عمليات إغلاق متاجر التجزئة العديدة التي شهدتها مؤخرًا، لا تزال أمازون تتمتع ببصمة كبيرة للبيع بالتجزئة من خلال أشياء مثل متاجر البقالة Amazon Fresh وأكثر من 500 متجر Whole Foods في الولايات المتحدة .














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