إيلون ماسك: نسبة أن يصبح الذكاء الاصطناعى قوة للشر 20%

(MENAFN
- Youm7) يعتقد إيلون ماسك، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفعل أشياء إيجابية للبشرية في الغالب، لكنه يقول أيضًا إن هناك فرصة غير معدومة لأن تصبح التكنولوجيا قوة للشر، فيعتقد ماسك، أغنى شخص على هذا الكوكب بثروة تقدر بـ208 مليار دولار، أن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يكون جيدًا بنسبة 80٪ وسيئًا بنسبة 20٪.
ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال ماسك في مناقشة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "سيكون الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير على الأرجح"، مضيفا: "لكن احتمال أن تسوء الأمور ليس صفرًا".
كما كرر تحذيراته بشأن المخاطر غير المعروفة للذكاء الاصطناعي، وقال "ماسك": "إن الذكاء الاصطناعي يشبه مشكلة الجني السحري، حيث يكون لديك جني يمكنه تحقيق كل الرغبات، وفي العادة، لا تنتهي هذه القصص بشكل جيد".
كان ماسك وسوناك يتحدثان في ختام قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، وهو حدث يستمر يومين حيث ناقشت الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي ومجموعات المجتمع المدني والباحثون مخاطر التكنولوجيا التي أصبحت سائدة بعد النجاح الفيروسي لروبوت الدردشة ChatGPT في أواخر العام الماضي.
أطلق الملياردير، الذي شارك في تأسيس OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT chatbot، شركة جديدة للذكاء الاصطناعى تسمى xAI.
كما أنه يرأس العديد من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla وشركة SpaceX لاستكشاف الفضاء.
كما أنه خلال المحادثة التي استمرت لمدة ساعة تقريبًا، شارك ماسك بعض التوقعات الكئيبة، بما في ذلك كيف يمكن للتكنولوجيا أن تجعل الوظائف عفا عليها الزمن، وقال ماسك إنه في حين لا يزال بإمكان الناس العمل "من أجل الرضا الشخصي"، فإن الذكاء الاصطناعي "سيكون قادرًا على فعل كل شيء" يومًا ما.
يعد قطب التكنولوجيا مدافعًا صريحًا عن تنظيم الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا العام، وقع على رسالة مفتوحة تدعو إلى التوقف مؤقتًا عن تطوير الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا والباحثين في الذكاء الاصطناعي.
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