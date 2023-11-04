Saturday, 04 November 2023 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيلون ماسك: نسبة أن يصبح الذكاء الاصطناعى قوة للشر 20%

11/4/2023 4:23:17 AM
(MENAFN- Youm7) يعتقد إيلون ماسك، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفعل أشياء إيجابية للبشرية في الغالب، لكنه يقول أيضًا إن هناك فرصة غير معدومة لأن تصبح التكنولوجيا قوة للشر، فيعتقد ماسك، أغنى شخص على هذا الكوكب بثروة تقدر بـ208 مليار دولار، أن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يكون جيدًا بنسبة 80٪ وسيئًا بنسبة 20٪.



ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال ماسك في مناقشة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "سيكون الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير على الأرجح"، مضيفا: "لكن احتمال أن تسوء الأمور ليس صفرًا".



كما كرر تحذيراته بشأن المخاطر غير المعروفة للذكاء الاصطناعي، وقال "ماسك": "إن الذكاء الاصطناعي يشبه مشكلة الجني السحري، حيث يكون لديك جني يمكنه تحقيق كل الرغبات، وفي العادة، لا تنتهي هذه القصص بشكل جيد".



كان ماسك وسوناك يتحدثان في ختام قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، وهو حدث يستمر يومين حيث ناقشت الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي ومجموعات المجتمع المدني والباحثون مخاطر التكنولوجيا التي أصبحت سائدة بعد النجاح الفيروسي لروبوت الدردشة ChatGPT في أواخر العام الماضي.



أطلق الملياردير، الذي شارك في تأسيس OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT chatbot، شركة جديدة للذكاء الاصطناعى تسمى xAI.



كما أنه يرأس العديد من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla وشركة SpaceX لاستكشاف الفضاء.



كما أنه خلال المحادثة التي استمرت لمدة ساعة تقريبًا، شارك ماسك بعض التوقعات الكئيبة، بما في ذلك كيف يمكن للتكنولوجيا أن تجعل الوظائف عفا عليها الزمن، وقال ماسك إنه في حين لا يزال بإمكان الناس العمل "من أجل الرضا الشخصي"، فإن الذكاء الاصطناعي "سيكون قادرًا على فعل كل شيء" يومًا ما.



يعد قطب التكنولوجيا مدافعًا صريحًا عن تنظيم الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا العام، وقع على رسالة مفتوحة تدعو إلى التوقف مؤقتًا عن تطوير الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا والباحثين في الذكاء الاصطناعي.












MENAFN04112023000132011024ID1107370765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث