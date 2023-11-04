مايكروسوفت تلغى ميزة ألعاب Xbox Game Pass Ultimate المجانية لموظفيها يناير المقبل

(MENAFN
- Youm7) ألغت
مايكروسوفت ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية لمعظم موظفيها البالغ عددهم 238 ألف موظفًا، فيما كشفت تقارير حديثة أن الكثير منهم غير راضٍ عن ذلك، وقد كشفت مصادر مطلعة لموقع "ذا فيرج" أن الشركة بدأت في إبلاغ الموظفين هذا الأسبوع أنه في يناير 2024، لن تكون ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية متاحة لموظفي مايكروسوفت الدائمين.
وأدرك المصدر أن موظفي Xbox سيستمرون في الاحتفاظ بالمزايا، لكن الغالبية العظمى من موظفي Microsoft الذين ليسوا جزءًا من Xbox / Microsoft Gaming سوف يرون أن الميزة تختفي في العام المقبل، وسيتمكن موظفو مايكروسوفت من شراء اشتراك Xbox Game Pass Ultimate مخفض لمدة 12 شهرًا من المتجر الداخلي للشركة.
انتقل بعض موظفي Microsoft إلى منصة المراسلة الداخلية للشركة للتعبير عن اعتراضاتهم على إزالة الميزة، حتى أن منشورات الموظفين دفعت رئيس شركة Xbox، فيل سبنسر، إلى الرد، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بالتغييرات وأنه يبحث في الموقف.
وأضاف تقرير ذا فيرج لقد تواصلنا مع Microsoft للتعليق على إزالة Game Pass، لكن الشركة لم تستجب في الوقت المناسب للنشر، وتأتى إزالة مزايا موظفي مايكروسوفت بعد أشهر من ارتفاع أسعار Xbox Game Pass للمرة الأولى.
وقامت Microsoft
برفع Xbox Game Pass Ultimate من 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا إلى 16.99 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب الزيادات في أسعار وحدة التحكم Xbox Series X في معظم الأسواق خارج الولايات المتحدة، وأطلقت Microsoft أيضًا Xbox Game Pass Core في سبتمبر لتحل محل Xbox Live Gold.
وحذر رئيس Xbox "فيل سبنسر" منذ أكثر من عام من تباطؤ نمو Xbox Game Pass على وحدة التحكم، مع اختيار مايكروسوفت التركيز بشكل أكبر على PC Game Pass طوال عام 2023، ولم تقدم مايكروسوفت أرقام المشتركين المحدثة في Game Pass منذ ما يقرب من عامين حتى الآن.
وقالت Microsoft إن عدد مشتركي Xbox Game Pass زاد
إلى 25 مليون مشترك
في يناير 2022، لكن لم نتلق تحديثًا منذ ذلك الحين حتى مع مساهمات
Starfield وForza Motorsport والعديد من الألعاب الأخرى في Game Pass طوال عام 2023.
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