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مايكروسوفت تلغى ميزة ألعاب Xbox Game Pass Ultimate المجانية لموظفيها يناير المقبل

11/4/2023 4:23:17 AM
(MENAFN- Youm7) ألغت
مايكروسوفت ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية لمعظم موظفيها البالغ عددهم 238 ألف موظفًا، فيما كشفت تقارير حديثة أن الكثير منهم غير راضٍ عن ذلك، وقد كشفت مصادر مطلعة لموقع "ذا فيرج" أن الشركة بدأت في إبلاغ الموظفين هذا الأسبوع أنه في يناير 2024، لن تكون ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية متاحة لموظفي مايكروسوفت الدائمين.



وأدرك المصدر أن موظفي Xbox سيستمرون في الاحتفاظ بالمزايا، لكن الغالبية العظمى من موظفي Microsoft الذين ليسوا جزءًا من Xbox / Microsoft Gaming سوف يرون أن الميزة تختفي في العام المقبل، وسيتمكن موظفو مايكروسوفت من شراء اشتراك Xbox Game Pass Ultimate مخفض لمدة 12 شهرًا من المتجر الداخلي للشركة.



انتقل بعض موظفي Microsoft إلى منصة المراسلة الداخلية للشركة للتعبير عن اعتراضاتهم على إزالة الميزة، حتى أن منشورات الموظفين دفعت رئيس شركة Xbox، فيل سبنسر، إلى الرد، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بالتغييرات وأنه يبحث في الموقف.



وأضاف تقرير ذا فيرج لقد تواصلنا مع Microsoft للتعليق على إزالة Game Pass، لكن الشركة لم تستجب في الوقت المناسب للنشر، وتأتى إزالة مزايا موظفي مايكروسوفت بعد أشهر من ارتفاع أسعار Xbox Game Pass للمرة الأولى.



وقامت Microsoft
برفع Xbox Game Pass Ultimate من 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا إلى 16.99 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب الزيادات في أسعار وحدة التحكم Xbox Series X في معظم الأسواق خارج الولايات المتحدة، وأطلقت Microsoft أيضًا Xbox Game Pass Core في سبتمبر لتحل محل Xbox Live Gold.



وحذر رئيس Xbox "فيل سبنسر" منذ أكثر من عام من تباطؤ نمو Xbox Game Pass على وحدة التحكم، مع اختيار مايكروسوفت التركيز بشكل أكبر على PC Game Pass طوال عام 2023، ولم تقدم مايكروسوفت أرقام المشتركين المحدثة في Game Pass منذ ما يقرب من عامين حتى الآن.



وقالت Microsoft إن عدد مشتركي Xbox Game Pass زاد
إلى 25 مليون مشترك
في يناير 2022، لكن لم نتلق تحديثًا منذ ذلك الحين حتى مع مساهمات
Starfield وForza Motorsport والعديد من الألعاب الأخرى في Game Pass طوال عام 2023.
















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