تفاصيل لم تعرفها من قبل.. كيف يبدو الجزء الداخلى من القمر؟

(MENAFN
- Youm7) كشف العلماء أخيرًا عن أن القمر لديه نواة داخلية صلبة مثل الأرض تمامًا، وجاءت التلميحات الأولى إلى أن القمر يمتلك تصميمًا داخليًا يشبه الأرض من خلال مهمات أبولو التابعة لناسا، والتي كشفت عن زلازل قمرية تحت السطح، لكن الأمر استغرق حتى الآن للتأكد من أن هذا اللب الداخلي الكثيف المصنوع من الحديد وقليل من النيكل موجود بالفعل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقع هذه النواة داخل النواة الخارجية للقمر، والتي تتكون من الحديد السائل ولها طبقة ذائبة جزئيا حيث تلتقي بالوشاح، فمثل الأرض، الوشاح هو الطبقة السميكة للقمر، والتي تحيط بعد ذلك بالقشرة.
وتكون القشرة القمري في الواقع أرق على جانب القمر المواجه للأرض، وأكثر سمكًا على الجانب المواجه للأرض، ومع ذلك، لا يزال العلماء ليس لديهم فكرة عن السبب.
وبالمقارنة مع العوالم الأرضية الأخرى مثل الأرض، فإن نواة القمر صغيرة نسبيا، ويبلغ حجمه حوالي 20% من قطره، في حين أن كوكبنا أقرب إلى 50% من قطره.
تتكون الأرض أيضا، على سبيل المقارنة، من قشرة ووشاح ونواة داخلية ونواة خارجية، ولكن وفقا لدراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام، فإنه يحتوي أيضًا على "نواة داخلية أعمق" يبلغ عرضها ما يزيد قليلاً عن 800 ميل.
يقول الباحثون إن هذه "الكرة المركزية" صلبة ولكن لها بنية مختلفة وغير معروفة حتى الآن للنواة الداخلية المحيطة بها، وعلى غرار القمر، فإن اللب الداخلي للأرض عبارة عن كرة معدنية صلبة مصنوعة بشكل رئيسي من الحديد.
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