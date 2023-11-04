تفاصيل لم تعرفها من قبل.. كيف يبدو الجزء الداخلى من القمر؟

MENAFN - Youm7) كشف العلماء أخيرًا عن أن القمر لديه نواة داخلية صلبة مثل الأرض تمامًا، وجاءت التلميحات الأولى إلى أن القمر يمتلك تصميمًا داخليًا يشبه الأرض من خلال مهمات أبولو التابعة لناسا، والتي كشفت عن زلازل قمرية تحت السطح، لكن الأمر استغرق حتى الآن للتأكد من أن هذا اللب الداخلي الكثيف المصنوع من الحديد وقليل من النيكل موجود بالفعل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقع هذه النواة داخل النواة الخارجية للقمر، والتي تتكون من الحديد السائل ولها طبقة ذائبة جزئيا حيث تلتقي بالوشاح، فمثل الأرض، الوشاح هو الطبقة السميكة للقمر، والتي تحيط بعد ذلك بالقشرة.

وتكون القشرة القمري في الواقع أرق على جانب القمر المواجه للأرض، وأكثر سمكًا على الجانب المواجه للأرض، ومع ذلك، لا يزال العلماء ليس لديهم فكرة عن السبب.

وبالمقارنة مع العوالم الأرضية الأخرى مثل الأرض، فإن نواة القمر صغيرة نسبيا، ويبلغ حجمه حوالي 20% من قطره، في حين أن كوكبنا أقرب إلى 50% من قطره.

تتكون الأرض أيضا، على سبيل المقارنة، من قشرة ووشاح ونواة داخلية ونواة خارجية، ولكن وفقا لدراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام، فإنه يحتوي أيضًا على "نواة داخلية أعمق" يبلغ عرضها ما يزيد قليلاً عن 800 ميل.

يقول الباحثون إن هذه "الكرة المركزية" صلبة ولكن لها بنية مختلفة وغير معروفة حتى الآن للنواة الداخلية المحيطة بها، وعلى غرار القمر، فإن اللب الداخلي للأرض عبارة عن كرة معدنية صلبة مصنوعة بشكل رئيسي من الحديد.