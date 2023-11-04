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سياحة الأغنياء.. عشاء فى الفضاء بتكلفة 120 ألف يورو

11/4/2023 4:23:16 AM
(MENAFN- Youm7) ستمنح رحلة Zephalto الفضائية ركابها منظرًا للنجوم وهم يستمتعون بتناول وجبة على متن منطاد ضخم سينطلق من فرنسا ويسافر على ارتفاع 15.5 ميلًا (25 كم) خلال رحلة ذهابًا وإيابًا مدتها ست ساعات.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت شركة السياحة الفضائية تخطط لإطلاق أول رحلة لها في عام 2025، لكنها قامت الآن بتقديم ذلك إلى نهاية عام 2024، وستكون التذاكر مقابل 120 ألف دولار للشخص الواحد.



وما سيحصل عليه السائح الفضائى هو منظر خلاب للأرض والشمس والنجوم، والذي كان في السابق مخصصًا لرواد الفضاء فقط، وستصعد كبسولة المنطاد، التي تتميز بنافذة بانورامية كبيرة ويمكنها حمل ستة ركاب وطيارين، بسرعة 4 أمتار في الثانية وتستغرق ساعة ونصف الساعة لتصل إلى ذروة ارتفاعها.



سيستمتع الركاب بثلاث ساعات على حافة الفضاء، فوق 98% من الغلاف الجوي وبضعف ارتفاع الطائرة التجارية المتوسطة، وسيحصلون أيضًا على وجبات مطهوة على يد طهاة فرنسيين مشهورين.



ليس هذا فحسب، بل يمكن أن تكون الرحلة الفاخرة على متن منطاد سيليست الستراتوسفيري مصحوبة بموسيقى من اختيار الراكب، أو يمكنهم اختيار "صمت الفضاء".



ليس هناك حد عمري أو تدريب خاص مطلوب للصعود على متن رحلة المنطاد، طالما أن الشخص لائق للطيران على متن طائرة يمكنه السفر على متن سيليست.



أما الشيء الوحيد الذي قد يجده بعض عشاق الفضاء مفقودًا هو فرصة تجربة انعدام الجاذبية، وعلى عكس الرحلات الجوية على صاروخ جيف بيزوس بلو أوريجن نيو شيبرد، والذي يأخذ الركاب على ارتفاع أكثر من 60 ميلاً (100 كم) فوق سطح الأرض، فإن الجاذبية لا تفقد على سيليست.



وتخطط شركة Zephalto لإجراء 60 رحلة جوية سنويًا، وقد أثيرت مخاوف من أن بعض مشاريع السياحة الفضائية، بما في ذلك شركة بلو أوريجين التابعة لشركة بيزوس وريتشارد برانسون التابعة لشركة فيرجين جالاكتيك، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على ظاهرة الاحتباس الحراري من صناعة الطيران.












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