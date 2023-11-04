انطلاق فعاليات منتدى الطائف للاستثمار غداً الأحد

MENAFN - Al Watan) برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق يوم غدٍ الأحد أعمال منتدى الطائف للاستثمار تحت شعار "استثمر بالطائف"، والذي يهدف إلى دعم محافظة الطائف وإبراز مقومات الاستثمار فيها بصفتها وجهة اقتصادية واعدة وبيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي ترسم الطريق لوضع المحافظة على خارطة الوجهات الاستثمارية العالمية.

ويشارك في المنتدى عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومسؤولي جهات حكومية وخاصة، وممثلين من شركات صينية وكورية، ورجال أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار.

وسيناقش المنتدى ضمن جلسات حوارية عدة محاور منها: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين، كما ستقام عدد من ورش العمل عن دور المرأة باعتبارها شريكاً تنموياً، ودور البحث العلمي في التقنية، والتعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030، كما سيتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من الشركات والجهات المحلية والدولية.

وأوضحت سعاد بنت موسى الموسى رئيس مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات أن المنتدى يأتي للتأكيد على أهمية تنمية القطاع الاستثماري في المحافظة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى تعزيز فرض الاستدامة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت الموسى إلى أن المنتدى يعد الأول من نوعه في المحافظة وسيشهد مراسم توقيع اتفاقيات استثمارية بين جهات محلية ودولية.