انطلاق فعاليات منتدى الطائف للاستثمار غداً الأحد

(MENAFN
- Al Watan) برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق يوم غدٍ الأحد أعمال منتدى الطائف للاستثمار تحت شعار "استثمر بالطائف"، والذي يهدف إلى دعم محافظة الطائف وإبراز مقومات الاستثمار فيها بصفتها وجهة اقتصادية واعدة وبيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي ترسم الطريق لوضع المحافظة على خارطة الوجهات الاستثمارية العالمية.
ويشارك في المنتدى عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومسؤولي جهات حكومية وخاصة، وممثلين من شركات صينية وكورية، ورجال أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار.
وسيناقش المنتدى ضمن جلسات حوارية عدة محاور منها: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين، كما ستقام عدد من ورش العمل عن دور المرأة باعتبارها شريكاً تنموياً، ودور البحث العلمي في التقنية، والتعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030، كما سيتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من الشركات والجهات المحلية والدولية.
وأوضحت سعاد بنت موسى الموسى رئيس مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات أن المنتدى يأتي للتأكيد على أهمية تنمية القطاع الاستثماري في المحافظة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى تعزيز فرض الاستدامة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.
وأشارت الموسى إلى أن المنتدى يعد الأول من نوعه في المحافظة وسيشهد مراسم توقيع اتفاقيات استثمارية بين جهات محلية ودولية.
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