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هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور

11/4/2023 4:21:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الخارجية في هندوراس إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب ما وصفته بانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.


وبهذه الخطوة تحذو هندوراس حذو كل من تشيلي وكولومبيا، بينما اعلنت بوليفيا قبل ايام عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تل ابيب.

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