إريك ترامب يدلي بشهادته في الاحتيال المالي مهزلة كبيرة وهدر لأموال دافعي الضرائب

MENAFN - Al-Anbaa) قال إريك ترامب نجل الرئيس الاميركي السابق في ختام جلسة الإدلاء بشهادته الجمعة في قضية الاحتيال المدنية المرفوعة ضد الاستثمارات العقارية لعائلته، إن والده "متحمس" للمثول أمام القضاء الاثنين المقبل.



ويتوقع أن يدلي الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) بشهادته أمام المحكمة في إطار القضية التي تُتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.



ولدى مغادرته قاعة محكمة مانهاتن في نهاية الجلسة الثانية لإدلائه بشهادته، ندد إريك ترامب بالقضية بوصفها "مهزلة كبيرة" و"هدرا هائلا لأموال دافعي الضرائب".



وقال للصحافيين "لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق" مضيفا "شركتنا أفضل مما كانوا يتصورونه على ال

إطلاق".



ويتولى إريك ترامب (39 عاما) وشقيقه الأكبر دون جونيور (45 عاما) منصب نائبي رئيس منظمة ترامب التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.



والخميس أدلى دون جونيور بشهادته لليوم الثاني تواليا، وأعقبه شقيقه الأصغر.



وتبنى الشقيقان خط الدفاع نفسه، مكررين أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم.

وقال إريك ترامب إن والده "سيكون هنا بالتأكيد" للإدلاء بشهادته يوم الإثنين المقبل.



وتابع "أدرك أنه متحمس جدا ليكون هنا ... ويعتبر القضية إحدى أكثر التظلمات التي لا تصدق مما شهده على الإطلاق".



وفي حال مثل الرئيس السابق أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.

كان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاما، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأبنائه، قبل إسقاط التهم عنها لاحقا. ورغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.

ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.

وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي العام 2024.