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خمسة وزراء عرب وممثل فلسطين سيلتقون بلينكن في عمان لتأكيد الموقف الداعي لوقف النار في غزة

11/4/2023 4:21:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعلنت وزارة الخارجية الاردنية أن وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون السبت في عمان مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة.
وبحسب البيان يعقد وزراء خارجية الدول الخمسة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".
ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق المصدر المذكور.
وسيؤكد الوزراء لبلينكن "الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع".
وسيبحثون معه بحسب البيان "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".
وكان بلينكن وصل مساء الجمعة إلى عمان بعد زيارة لإسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة.
واستدعى الأردن الأربعاء سفيره لدى إسرائيل، منددا ب"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

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