الفقير الأفضل في البورد السعودي - جريدة الوطن السعودية

الفقير الأفضل في البورد السعودي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/4/2023 4:16:16 AM
(MENAFN
- Al Watan) نال الدكتور صالح بن حسين الفقير تكريما خاصا بمناسبة حصوله على أفضل طبيب جراحة في البورد السعودي، والذي أهداه مع بالغ الشكر لجميع زملائه.
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