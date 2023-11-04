ريادة مستقبل علوم الشيخوخة الصحية: Timeline® تستضيف أول قمة عالمية لليوروليثين-أ مع تجربة افتراضية ليوم كامل

MENAFN - AETOSWire) ‏BUSINESS WIRE --في السابع من نوفمبر، من المقرر أن تقدم أول قمة علمية عالمية لليوروليثين-أ، والتي تم طرحها على المسرح العالمي بواسطة Timelin ، بحثًا يُحدث تحولاً نموذجيًا في مجال طول العمر. ستسلط القمة الافتراضية، التي يقودها خبراء في المجتمع العلمي، والمفتوحة لعامة الناس والممارسين والعلماء، الضوء على أحدث الأبحاث في مجال الشيخوخة، مع التركيز بشكل خاص على اليوروليثين-أ وهو أحد مواد البوستبايوتك المبتكرة التي لها تأثير ذي بالغ على الصحة.

ستستكشف القمة أحدث العلوم حول اليوروليثين-أ‏‏، والتي تضم مجموعة رائعة من الباحثين والأطباء المتميزين بما في ذلك، البروفيسور Johan Auwerx، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا EPFL)؛ والبروفيسور Brian Kennedy، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في جامعة سنغافورة الوطنية؛ والبروفيسور Eric Verdin، الحاصل على الدكتوراه ويشغل منصب رئيس معهد باك لأبحاث الشيخوخة؛ والبروفيسور Coleen Murphy، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في جامعة برينستون؛ والبروفيسور Navindra Seeram، الحاصلة على الدكتوراه وتعمل في جامعة رود آيلاند؛ والدكتور Dominic Denk، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في مستشفى غوته الجامعي في فرانكفورت؛ والدكتور Nicola Vannini التي تعمل بجامعة لوزان/معهد لودفيغ للسرطان، والبروفيسور Evandro Fang، الحاصل على الدكتوراه ويعمل بجامعة أوسلو وغيرهم الكثير.

تقف مادة اليوروليثين-أ‏‏ في طليعة المواد المخصصة للوصول إلى الشيخوخة الصحية مع إمكاناتها الفريدة لاستهداف العديد من أهم السمات المميزة للشيخوخة. استثمرت Timeline أكثر من 15 عامًا من العمل الرائد في أبحاث طول العمر التي كانت مفيدة في جعل هذا الجزيء في متناول الناس كمنتج صحي آمن وفعال. سيتضمن الحدث الذي يستمر طوال اليوم موضوعات ترتكز على العلوم ومتأصلة في صحة الميتوكوندريا، مثل:



ميتوفاجي، والشيخوخة البيولوجية، والأصول الطبيعية لليوروليثين-أ‏‏

حساسية الأنسولين، ومرض التمثيل الغذائي، ومرض الكلى السكري

شيخوخة الدماغ ومرض الزهايمر، والجهاز المناعي، والمناعة المضادة للأورام صحة الجلد، وتدخلات طول العمر، وصحة القلب والأداء الرياضي والتعافي



قال Chris Rinsch، الحاصل على دكتوراه، والرئيس والمؤسس المشارك لشركة Timeline: "يسعدنا افتتاح هذه القمة الرائدة، وتوحيد العقول اللامعة لاستكشاف إمكانات اليوروليثين-أ والمزيد من الابتكارات التي يمكن أن تعزز الصحة". "كانت Timeline دائمًا في طليعة الأحداث ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في رحلتنا لرفع مستوى طول العمر والتغذية وعلوم صحة الجلد".

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حول Timeline

Timeline® هي علامة تجارية لشركة Amazentis، وهي شركة رائدة في مجال العلوم الصحية ملتزمة بإحداث ثورة في صناعة طول العمر من خلال مكونها الرائد والمثبت سريريًا والمملوك لشركة Mitopure® (اليوروليثين-أ‏‏). مع أساس قوي في أبحاث العلوم البيولوجية، تسعى Timeline® إلى دفع حدود صحة الإنسان، والمساهمة في مستقبل حيث يمكن للجميع العيش حياة أطول وأكثر صحة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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