ريادة مستقبل علوم الشيخوخة الصحية: Timeline® تستضيف أول قمة عالمية لليوروليثين-أ مع تجربة افتراضية ليوم كامل

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE --في السابع من نوفمبر، من المقرر أن تقدم أول قمة علمية عالمية لليوروليثين-أ، والتي تم طرحها على المسرح العالمي بواسطة Timelin ، بحثًا يُحدث تحولاً نموذجيًا في مجال طول العمر. ستسلط القمة الافتراضية، التي يقودها خبراء في المجتمع العلمي، والمفتوحة لعامة الناس والممارسين والعلماء، الضوء على أحدث الأبحاث في مجال الشيخوخة، مع التركيز بشكل خاص على اليوروليثين-أ وهو أحد مواد البوستبايوتك المبتكرة التي لها تأثير ذي بالغ على الصحة.
ستستكشف القمة أحدث العلوم حول اليوروليثين-أ، والتي تضم مجموعة رائعة من الباحثين والأطباء المتميزين بما في ذلك، البروفيسور Johan Auwerx، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا EPFL)؛ والبروفيسور Brian Kennedy، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في جامعة سنغافورة الوطنية؛ والبروفيسور Eric Verdin، الحاصل على الدكتوراه ويشغل منصب رئيس معهد باك لأبحاث الشيخوخة؛ والبروفيسور Coleen Murphy، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في جامعة برينستون؛ والبروفيسور Navindra Seeram، الحاصلة على الدكتوراه وتعمل في جامعة رود آيلاند؛ والدكتور Dominic Denk، الحاصل على الدكتوراه ويعمل في مستشفى غوته الجامعي في فرانكفورت؛ والدكتور Nicola Vannini التي تعمل بجامعة لوزان/معهد لودفيغ للسرطان، والبروفيسور Evandro Fang، الحاصل على الدكتوراه ويعمل بجامعة أوسلو وغيرهم الكثير.
تقف مادة اليوروليثين-أ في طليعة المواد المخصصة للوصول إلى الشيخوخة الصحية مع إمكاناتها الفريدة لاستهداف العديد من أهم السمات المميزة للشيخوخة. استثمرت Timeline أكثر من 15 عامًا من العمل الرائد في أبحاث طول العمر التي كانت مفيدة في جعل هذا الجزيء في متناول الناس كمنتج صحي آمن وفعال. سيتضمن الحدث الذي يستمر طوال اليوم موضوعات ترتكز على العلوم ومتأصلة في صحة الميتوكوندريا، مثل:
ميتوفاجي، والشيخوخة البيولوجية، والأصول الطبيعية لليوروليثين-أ حساسية الأنسولين، ومرض التمثيل الغذائي، ومرض الكلى السكري شيخوخة الدماغ ومرض الزهايمر، والجهاز المناعي، والمناعة المضادة للأورام صحة الجلد، وتدخلات طول العمر، وصحة القلب والأداء الرياضي والتعافي
قال Chris Rinsch، الحاصل على دكتوراه، والرئيس والمؤسس المشارك لشركة Timeline: "يسعدنا افتتاح هذه القمة الرائدة، وتوحيد العقول اللامعة لاستكشاف إمكانات اليوروليثين-أ والمزيد من الابتكارات التي يمكن أن تعزز الصحة". "كانت Timeline دائمًا في طليعة الأحداث ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في رحلتنا لرفع مستوى طول العمر والتغذية وعلوم صحة الجلد".
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حول Timeline
Timeline® هي علامة تجارية لشركة Amazentis، وهي شركة رائدة في مجال العلوم الصحية ملتزمة بإحداث ثورة في صناعة طول العمر من خلال مكونها الرائد والمثبت سريريًا والمملوك لشركة Mitopure® (اليوروليثين-أ). مع أساس قوي في أبحاث العلوم البيولوجية، تسعى Timeline® إلى دفع حدود صحة الإنسان، والمساهمة في مستقبل حيث يمكن للجميع العيش حياة أطول وأكثر صحة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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