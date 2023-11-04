النفط يتراجع عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية 5%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع تقييم بيانات أشارت لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال بداية الربع الرابع من العام الجاري، وسط تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 2.25% بما يعادل 1.96 دولار عند 84.89 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 4.85%، لتواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.35% أو 1.95 دولار، ليسجل 80.51 دولار للبرميل، ويتراجع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.9%، لتمتد سلسلة خسائره عبر أسبوعين.

وتراجعت قراءة مؤشر“كايكسين” المركب لمديري المشتريات في الصين -والذي يجمع بين النشاطين الصناعي والخدمي- إلى 50 نقطة في أكتوبر مقارنة بقراءة سبتمبر عند 50.9 نقطة، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.

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