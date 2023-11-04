النفط يتراجع عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع تقييم بيانات أشارت لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال بداية الربع الرابع من العام الجاري، وسط تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 2.25% بما يعادل 1.96 دولار عند 84.89 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 4.85%، لتواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي.
وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.35% أو 1.95 دولار، ليسجل 80.51 دولار للبرميل، ويتراجع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.9%، لتمتد سلسلة خسائره عبر أسبوعين.
وتراجعت قراءة مؤشر“كايكسين” المركب لمديري المشتريات في الصين -والذي يجمع بين النشاطين الصناعي والخدمي- إلى 50 نقطة في أكتوبر مقارنة بقراءة سبتمبر عند 50.9 نقطة، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.
أرقام
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