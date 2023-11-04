تراجع الرهان على رفع الفائدة الأمريكية يدعم أسعار الذهب عند التسوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، على إثر تراجع الدولار، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة، إثر بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل بالولايات المتحدة.
وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، بنسبة 0.3% أو 5.7 دولار عند 1999.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1989.3 دولار، لتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير، عقب سلسلة مكاسب امتدت عبر 3 أسابيع.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 95.4% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 80.2% قبل يوم واحد.
أ ش أ
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