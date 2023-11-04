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تراجع الرهان على رفع الفائدة الأمريكية يدعم أسعار الذهب عند التسوية

11/4/2023 4:12:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، على إثر تراجع الدولار، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة، إثر بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، بنسبة 0.3% أو 5.7 دولار عند 1999.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1989.3 دولار، لتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير، عقب سلسلة مكاسب امتدت عبر 3 أسابيع.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 95.4% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 80.2% قبل يوم واحد.

أ ش أ

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