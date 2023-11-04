الصين تحظر على أعضاء من الحزب الشيوعي الاستثمار في الأسهم الخاصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر الحزب الشيوعي الصيني الملايين من كوادره داخل البلاد، من الاستثمار في الأسهم الخاصة، وطالبهم بالابتعاد عنها، لتجنب حالات الملكية التي يمكن أن تولد الفساد.
وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب في مقال نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل، إن مثل هذا الاستثمار يخلق شكوكًا حول“نزاهة المسؤولين” ويفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
وذكرت أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تجعل الكوادر الحزبية مساهمين غير مباشرين في الشركات، وتشبه في الأساس إدارة الأعمال بشكل غير قانوني والتي يجب التصدي معها، على حد وصف المقال.
وأضافت أنه تبين أن مسؤولين بالحزب أنشأوا صناديق للأسهم الخاصة بعد أن علموا بمعلومات مهمة عن الشركات التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، ومكنهم ذلك من تحقيق مكاسب ضخمة بعد طرحها العام الأولي.
فيما قدم آخرون الدعم التمويلي للشركات التي يمتلكونها بشكل غير مباشر من خلال استثماراتهم، وعمومًا أصبحت هذه الاستثمارات قنوات سرية للرشوة، بحسب مقال اللجنة.
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