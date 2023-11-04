الصين تحظر على أعضاء من الحزب الشيوعي الاستثمار في الأسهم الخاصة

MENAFN - Al-Borsa News) حذر الحزب الشيوعي الصيني الملايين من كوادره داخل البلاد، من الاستثمار في الأسهم الخاصة، وطالبهم بالابتعاد عنها، لتجنب حالات الملكية التي يمكن أن تولد الفساد.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب في مقال نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل، إن مثل هذا الاستثمار يخلق شكوكًا حول“نزاهة المسؤولين” ويفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

وذكرت أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تجعل الكوادر الحزبية مساهمين غير مباشرين في الشركات، وتشبه في الأساس إدارة الأعمال بشكل غير قانوني والتي يجب التصدي معها، على حد وصف المقال.

وأضافت أنه تبين أن مسؤولين بالحزب أنشأوا صناديق للأسهم الخاصة بعد أن علموا بمعلومات مهمة عن الشركات التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، ومكنهم ذلك من تحقيق مكاسب ضخمة بعد طرحها العام الأولي.

فيما قدم آخرون الدعم التمويلي للشركات التي يمتلكونها بشكل غير مباشر من خلال استثماراتهم، وعمومًا أصبحت هذه الاستثمارات قنوات سرية للرشوة، بحسب مقال اللجنة.

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