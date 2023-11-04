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وزيرة الخزانة الأمريكية: مدة محفظة السندات حاليًا الأطول منذ عقود

11/4/2023 4:12:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دافعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية عن السياسة التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة فيما يخص ديونها، بعد تصريحات من المستثمر ستان دروكنميلر أشار فيها إلى ارتكاب الوزارة لخطأ فادح من خلال عدم الاستفادة من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، لبيع المزيد من السندات الأطول أجلًا.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة“سي إن إن”:“أنا لا أتفق مع هذا التقييم، حيث تعمل الوزارة على إطالة متوسط أجل استحقاق محفظة سنداتها، وفي الواقع، مدة المحفظة حاليًا هي الأطول منذ عقود”.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن متوسط أجل استحقاق ديون الحكومة الأمريكية القابلة للتداول انخفض في الربع الأخير إلى 72 شهرًا من 74 شهرًا، وقد ظل أجل الاستحقاق عند 74 شهرًا منذ العام الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عام 1980.

وجاءت تعليقاتها ردًا على مقطع فيديو، قال فيه الملياردير دروكنميلر:“لم تستفد وزارة الخزانة الأمريكية من الفترة التي كانت أسعار الفائدة تقترب فيها من الصفر كما ينبغي، وهو أكبر خطأ في تاريخ الوزارة، وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم قيام الوزيرة بذلك، وليس لها الحق في الاستمرار في هذه الوظيفة”.

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