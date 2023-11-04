وزيرة الخزانة الأمريكية: مدة محفظة السندات حاليًا الأطول منذ عقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دافعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية عن السياسة التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة فيما يخص ديونها، بعد تصريحات من المستثمر ستان دروكنميلر أشار فيها إلى ارتكاب الوزارة لخطأ فادح من خلال عدم الاستفادة من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، لبيع المزيد من السندات الأطول أجلًا.
وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة“سي إن إن”:“أنا لا أتفق مع هذا التقييم، حيث تعمل الوزارة على إطالة متوسط أجل استحقاق محفظة سنداتها، وفي الواقع، مدة المحفظة حاليًا هي الأطول منذ عقود”.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن متوسط أجل استحقاق ديون الحكومة الأمريكية القابلة للتداول انخفض في الربع الأخير إلى 72 شهرًا من 74 شهرًا، وقد ظل أجل الاستحقاق عند 74 شهرًا منذ العام الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عام 1980.
وجاءت تعليقاتها ردًا على مقطع فيديو، قال فيه الملياردير دروكنميلر:“لم تستفد وزارة الخزانة الأمريكية من الفترة التي كانت أسعار الفائدة تقترب فيها من الصفر كما ينبغي، وهو أكبر خطأ في تاريخ الوزارة، وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم قيام الوزيرة بذلك، وليس لها الحق في الاستمرار في هذه الوظيفة”.
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