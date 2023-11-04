ارتفاع أجور العاملين في قطاع النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أجور العاملين في قطاع النفط الأمريكي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا في ظل مرونة الرواتب رغم تباطؤ نشاط الأعمال الصخرية.

وزاد متوسط الأجر في الساعة للعاملين في قطاع النفط والغاز بنسبة 0.9% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 43.63 دولار، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر الجمعة.

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أجور العاملين في شركات النفط والغاز بالولايات المتحدة بنسبة 5.7%، بخلاف الاتجاه السائد على صعيد باقي القطاعات.

وجاء ذلك رغم أن شركات النفط الأمريكية تكافح مع تداعيات شيخوخة حقول النفط، والتي تجعل الآبار أقل إنتاجية، وفي ظل انخفاض عمليات الحفر بنسبة 20% منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج من أكبر سبع مناطق للنفط الصخري في الولايات المتحدة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي.

أرقام