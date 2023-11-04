ارتفاع أجور العاملين في قطاع النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أجور العاملين في قطاع النفط الأمريكي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا في ظل مرونة الرواتب رغم تباطؤ نشاط الأعمال الصخرية.
وزاد متوسط الأجر في الساعة للعاملين في قطاع النفط والغاز بنسبة 0.9% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 43.63 دولار، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر الجمعة.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أجور العاملين في شركات النفط والغاز بالولايات المتحدة بنسبة 5.7%، بخلاف الاتجاه السائد على صعيد باقي القطاعات.
وجاء ذلك رغم أن شركات النفط الأمريكية تكافح مع تداعيات شيخوخة حقول النفط، والتي تجعل الآبار أقل إنتاجية، وفي ظل انخفاض عمليات الحفر بنسبة 20% منذ بداية العام.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج من أكبر سبع مناطق للنفط الصخري في الولايات المتحدة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي.
أرقام
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