سهم وول مارت يتراجع بالختام بعد ملامسة أعلى مستوى على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لامس سهم متاجر التجزئة الأمريكية“وول مارت” أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يمحو مكاسبه بنهاية تعاملات الجمعة، حيث يراهن المستثمرون على أن الشركة سوف تتفوق على منافسيها وتجذب المتسوقين طوال موسم العطلات.
وانخفض السهم، المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“WMT”، بنسبة 0.50% إلى 164.66 دولار، بعدما لامس 166.30 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ طرح السهم للتداول عام 1972.
ويتزايد رهان المستثمرين على الشركة نظرًا لحجم انتشارها الهائل وأسعارها المنخفضة، ويأتي ذلك بعدما حققت نتائج قوية خلال العام الماضي حتى مع تراجع المستهلكين الأمريكيين عما يعرف بـ”المشتريات التقديرية” مثل الملابس الجديدة وأجهزة التلفزيون.
وتعد“وول مارت” أكبر شركة بقالة في الولايات المتحدة، وتحقق أكثر من نصف إيراداتها السنوية من متاجر البقالة، وأعلنت في الأسبوع الماضي خطة لاستثمار 9 مليارات دولار لتطوير أكثر من 1400 من متاجرها البالغ عددها 4717 متجرًا في البلاد.
أرقام
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