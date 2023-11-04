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سهم وول مارت يتراجع بالختام بعد ملامسة أعلى مستوى على الإطلاق

11/4/2023 4:12:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) لامس سهم متاجر التجزئة الأمريكية“وول مارت” أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يمحو مكاسبه بنهاية تعاملات الجمعة، حيث يراهن المستثمرون على أن الشركة سوف تتفوق على منافسيها وتجذب المتسوقين طوال موسم العطلات.

وانخفض السهم، المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“WMT”، بنسبة 0.50% إلى 164.66 دولار، بعدما لامس 166.30 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ طرح السهم للتداول عام 1972.

ويتزايد رهان المستثمرين على الشركة نظرًا لحجم انتشارها الهائل وأسعارها المنخفضة، ويأتي ذلك بعدما حققت نتائج قوية خلال العام الماضي حتى مع تراجع المستهلكين الأمريكيين عما يعرف بـ”المشتريات التقديرية” مثل الملابس الجديدة وأجهزة التلفزيون.

وتعد“وول مارت” أكبر شركة بقالة في الولايات المتحدة، وتحقق أكثر من نصف إيراداتها السنوية من متاجر البقالة، وأعلنت في الأسبوع الماضي خطة لاستثمار 9 مليارات دولار لتطوير أكثر من 1400 من متاجرها البالغ عددها 4717 متجرًا في البلاد.

أرقام

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