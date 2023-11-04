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دراسة: 75% من الموظفين الأمريكيين يطالبون بتقليل مدة أسبوع العمل

11/4/2023 4:12:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعيد القوى العاملة إعادة تشكيل سوق العمل وترتيب متطلباتها مع تقدم الأجيال الشابة في العمل، ولعل أبرز التحولات التي يضغط العاملون الأصغر سنًا من أجلها الآن هي تقليل مدة أسبوع العمل إلى 4 أيام فقط.

وبحسب دراسة أجرتها“فيفير- Fiverr” لخدمات التوظيف، فإن 75% من العاملين في الولايات المتحدة يرون أنهم يستطيعون إكمال مهامهم الوظيفية في أسبوع عمل مدته أربعة أيام بدلاً من خمسة.

وكان جيل الألفية، الذي يشكل نحو 35% من القوى العاملة اليوم، هو الأكثر طلبًا لأسبوع عمل من أربعة أيام، حيث وافق 87% منهم على ذلك.

وعلى الرغم من أن الأجيال الشابة من العمال بشكل عام يطالبون بمزيد من المرونة في مواعيد عملهم، إلا أنهم يفضلون التفاعلات الشخصية على العمل عن بعد، بحسب الدراسة.

ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية لا تعكس بالضرورة متطلبات العمالة، فرغم الشعبية الواسعة للفكرة، لم يتبنَّها سوى القليل من الشركات الأمريكية حتى الآن، ولا تزال هناك فجوة بين ما يقوله الموظفون وما يفعله أصحاب العمل، وفقًا لـ”فيفر”.

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