دراسة: 75% من الموظفين الأمريكيين يطالبون بتقليل مدة أسبوع العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعيد القوى العاملة إعادة تشكيل سوق العمل وترتيب متطلباتها مع تقدم الأجيال الشابة في العمل، ولعل أبرز التحولات التي يضغط العاملون الأصغر سنًا من أجلها الآن هي تقليل مدة أسبوع العمل إلى 4 أيام فقط.
وبحسب دراسة أجرتها“فيفير- Fiverr” لخدمات التوظيف، فإن 75% من العاملين في الولايات المتحدة يرون أنهم يستطيعون إكمال مهامهم الوظيفية في أسبوع عمل مدته أربعة أيام بدلاً من خمسة.
وكان جيل الألفية، الذي يشكل نحو 35% من القوى العاملة اليوم، هو الأكثر طلبًا لأسبوع عمل من أربعة أيام، حيث وافق 87% منهم على ذلك.
وعلى الرغم من أن الأجيال الشابة من العمال بشكل عام يطالبون بمزيد من المرونة في مواعيد عملهم، إلا أنهم يفضلون التفاعلات الشخصية على العمل عن بعد، بحسب الدراسة.
ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية لا تعكس بالضرورة متطلبات العمالة، فرغم الشعبية الواسعة للفكرة، لم يتبنَّها سوى القليل من الشركات الأمريكية حتى الآن، ولا تزال هناك فجوة بين ما يقوله الموظفون وما يفعله أصحاب العمل، وفقًا لـ”فيفر”.
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