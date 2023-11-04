عقود عصير البرتقال تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 6 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال بشكل حاد، بنهاية تعاملات الجمعة في الولايات المتحدة، مسجلة أكبر انخفاض من نوعه في أكثر من 6 سنوات تقريبًا، وبعد أيام قليلة من تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق.

وسجل عقد يناير الأكثر نشاطًا لعصير البرتقال المركز والمجمد، خسارة أسبوعية بنسبة 10.6% بنهاية جلسة الجمعة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 31 مارس 2017، وفقًا لبيانات“داو جونز ماركت”.

وأغلق السعر عند 3.4925 دولار للرطل في بورصة” إنتركونتيننتال إكستشينج” للعقود الآجلة، بانخفاض 1.4% خلال الجلسة، بعد انخفاضه بنسبة 5.2% يوم الخميس.

من جانبه، قال جاك سكوفيل نائب المدير العام لمجموعة“برايس فيوتشرز” لـ”ماركت ووتش”، إن المضاربين حاولوا جني الأرباح واكتشفوا أنه لا يوجد اهتمام بالشراء في السوق، فتراجعت الأسعار.

وسجلت أسعار عقود عصير البرتقال مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4.008 دولار للرطل في 30 أكتوبر، وتبلغ مكاسبها منذ بداية العام 71%، وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2009.

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