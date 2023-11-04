عقود عصير البرتقال تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 6 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال بشكل حاد، بنهاية تعاملات الجمعة في الولايات المتحدة، مسجلة أكبر انخفاض من نوعه في أكثر من 6 سنوات تقريبًا، وبعد أيام قليلة من تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق.
وسجل عقد يناير الأكثر نشاطًا لعصير البرتقال المركز والمجمد، خسارة أسبوعية بنسبة 10.6% بنهاية جلسة الجمعة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 31 مارس 2017، وفقًا لبيانات“داو جونز ماركت”.
وأغلق السعر عند 3.4925 دولار للرطل في بورصة” إنتركونتيننتال إكستشينج” للعقود الآجلة، بانخفاض 1.4% خلال الجلسة، بعد انخفاضه بنسبة 5.2% يوم الخميس.
من جانبه، قال جاك سكوفيل نائب المدير العام لمجموعة“برايس فيوتشرز” لـ”ماركت ووتش”، إن المضاربين حاولوا جني الأرباح واكتشفوا أنه لا يوجد اهتمام بالشراء في السوق، فتراجعت الأسعار.
وسجلت أسعار عقود عصير البرتقال مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4.008 دولار للرطل في 30 أكتوبر، وتبلغ مكاسبها منذ بداية العام 71%، وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2009.
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