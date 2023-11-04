سهم بلانتير تكنولوجيز الأمريكية يعزز مكاسبه لنحو 200% هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“بلانتير تكنولوجيز” الأمريكية بنهاية التعاملات، ليواصل مكاسبه القوية لهذا العام، والتي قفزت به إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه بنهاية 2022، بفضل الأداء المالي القوي للأعمال.
وزادت قيمة السهم، المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“PLTR”، بنسبة 5.10% لينهي الجلسة عند 18.88 دولار، بعدما ارتفع الخميس بأكثر من 20% عقب إعلان نتائج أعمال الشركة.
وبلغت مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري نحو 200%، ورفع بنك“إتش إس بي سي” السعر المستهدف له إلى 21 دولارًا من 16 دولارًا في السابق.
وارتفعت إيرادات“بلانتير تكنولوجيز” بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 558 مليون دولار، متفوقة على النطاق المستهدف بين 553 مليونا و557 مليون دولار، وأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 556 مليون دولار.
وقال محللو“إتش إس بي سي” في مذكرة، إن إيرادات الشركة يمكن أن تنمو بنسبة 20% و22% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي.
أرقام
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