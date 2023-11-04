سهم بلانتير تكنولوجيز الأمريكية يعزز مكاسبه لنحو 200% هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“بلانتير تكنولوجيز” الأمريكية بنهاية التعاملات، ليواصل مكاسبه القوية لهذا العام، والتي قفزت به إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه بنهاية 2022، بفضل الأداء المالي القوي للأعمال.

وزادت قيمة السهم، المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“PLTR”، بنسبة 5.10% لينهي الجلسة عند 18.88 دولار، بعدما ارتفع الخميس بأكثر من 20% عقب إعلان نتائج أعمال الشركة.

وبلغت مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري نحو 200%، ورفع بنك“إتش إس بي سي” السعر المستهدف له إلى 21 دولارًا من 16 دولارًا في السابق.

وارتفعت إيرادات“بلانتير تكنولوجيز” بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 558 مليون دولار، متفوقة على النطاق المستهدف بين 553 مليونا و557 مليون دولار، وأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 556 مليون دولار.

وقال محللو“إتش إس بي سي” في مذكرة، إن إيرادات الشركة يمكن أن تنمو بنسبة 20% و22% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي.

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