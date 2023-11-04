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صندوق إليوت للتحوط يقاضي المنظمين الأمريكيين بشأن قواعد المبادلة المقترحة

11/4/2023 4:12:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع صندوق التحوط الأمريكي“إليوت إنفستمنت مانجمنت”، دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات حول مقترحات القواعد التي يمكن أن تؤثر على كيفية ممارسة الأعمال وبناء حصص في الشركات العامة.

واتهم صندوق إليوت، الهيئة التنظيمية في وول ستريت، بعدم تسليم السجلات العامة، بما في ذلك الاتصالات الداخلية، التي من شأنها تسليط الضوء على العملية المتعلقة بالنظر في مقترحات القواعد، وفقًا لدعوى قضائية رفعت الخميس في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.

وبحسب“رويترز”، تتطلب القواعد المقترحة، من بين أمور أخرى، قدرًا أكبر من الإفصاح عندما يتجاوز مركز المبادلة القائم على الأوراق المالية حدًا معينًا.

وفي الشهر الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ستمنح صناديق التحوط النشطة والمستثمرين الآخرين خمسة أيام عمل فقط، بعد أن كانت 10 أيام، للكشف عن موعد شراءهم لأكثر من 5% من أسهم شركة ما.

أرقام

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