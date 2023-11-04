الرئيس الصيني: نأمل تعاون الاتحاد الأوروبي مع بكين لحماية المنافسة

MENAFN - Al-Borsa News) طلب الرئيس الصيني شي جين بينج، من المستشار الألماني أولاف شولتس، أن يحض الاتحاد الأوروبي على“حماية المنافسة العادلة في السوق”.

ورغم أن بكين والاتحاد الأوروبي يعدان شريكين تجاريين رئيسيين، إلا أن التكتل أبدى مؤخرا رغبته في تقليل الاعتماد على التجارة مع الصين في مجال التكنولوجيا وحقول أخرى.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في حصول مصنعي سيارات كهربائية في الصين على دعم بعد اتهامات بأن انتاجها الرخيص يقوض المنافسة مع السيارات الأوروبية، وهي مزاعم تنفيها بكين.

ونقل تلفزيون“سي سي تي في” الصيني الرسمي عن شي قوله لشولتس“الصين تعتبر أوروبا شريكا استراتيجيا كاملا وقطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الصيني“نأمل أن تدفع ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بمبادئ التسويق والعدالة، والعمل مع الصين لحماية المنافسة العادلة في السوق والتجارة الحرة”.

وأضاف أن“العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي مرتبطة بالصورة العالمية للاستقرار والازدهار في القارة الأوراسية، وتستحق بذل كل جهد من الجانبين لحمايتها وتطويرها”.

وأكد أن بكين وبرلين“قوتان رئيسيتان مسؤولتان”، وعليهما“تطوير العلاقات الثنائية بشكل جيد وتقديم مثال للتعاون المربح للجانبين”.

وكان شولتس أول زعيم أوروبي يزور الصين بعد مؤتمر الحزب الشيوعي في نوفمبر الماضي الذي منح شي سلطة الحكم إلى أجل غير مسمى.

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