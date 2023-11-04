الرئيس الصيني: نأمل تعاون الاتحاد الأوروبي مع بكين لحماية المنافسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طلب الرئيس الصيني شي جين بينج، من المستشار الألماني أولاف شولتس، أن يحض الاتحاد الأوروبي على“حماية المنافسة العادلة في السوق”.
ورغم أن بكين والاتحاد الأوروبي يعدان شريكين تجاريين رئيسيين، إلا أن التكتل أبدى مؤخرا رغبته في تقليل الاعتماد على التجارة مع الصين في مجال التكنولوجيا وحقول أخرى.
وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في حصول مصنعي سيارات كهربائية في الصين على دعم بعد اتهامات بأن انتاجها الرخيص يقوض المنافسة مع السيارات الأوروبية، وهي مزاعم تنفيها بكين.
ونقل تلفزيون“سي سي تي في” الصيني الرسمي عن شي قوله لشولتس“الصين تعتبر أوروبا شريكا استراتيجيا كاملا وقطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال الرئيس الصيني“نأمل أن تدفع ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بمبادئ التسويق والعدالة، والعمل مع الصين لحماية المنافسة العادلة في السوق والتجارة الحرة”.
وأضاف أن“العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي مرتبطة بالصورة العالمية للاستقرار والازدهار في القارة الأوراسية، وتستحق بذل كل جهد من الجانبين لحمايتها وتطويرها”.
وأكد أن بكين وبرلين“قوتان رئيسيتان مسؤولتان”، وعليهما“تطوير العلاقات الثنائية بشكل جيد وتقديم مثال للتعاون المربح للجانبين”.
وكان شولتس أول زعيم أوروبي يزور الصين بعد مؤتمر الحزب الشيوعي في نوفمبر الماضي الذي منح شي سلطة الحكم إلى أجل غير مسمى.
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