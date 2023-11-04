529 مليون دولار صادرات كوريا الجنوبية من المشروبات في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت صادرات كوريا الجنوبية من المشروبات إلى أعلى مستوى قياسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية.
ووفقا لبيانات صادرة عن الجمارك – أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – بلغت قيمة صادرات المشروبات، باستثناء المشروبات الكحولية والمياه المعدنية، 529 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 6.3% عن العام السابق، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق لحصيلة تسعة أشهر.
وقال مسؤولون في الجمارك، إن البلاد سجلت العام الماضي مبيعات عالمية قياسية من مشروباتها، بلغت 630 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات المشروبات بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 425 ألف طن خلال فترة التسعة أشهر الأوائل، وهو رقم قياسي أيضًا.
وكان النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على مشروبات الأرز والمنتجات التقليدية، مثل البرسيمون.
ومن حيث الدول، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 31.5% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون دولار، وهو ما يمثل 28.5% من إجمالي صادرات المشروبات في كوريا الجنوبية.
وأظهرت البيانات، أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر سوق بصادرات بقيمة 70 مليون دولار، تليها فيتنام بـ 48 مليون دولار.
وأظهرت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قفزت واردات المشروبات بنسبة 5.2% على أساس سنوي إلى 108 ملايين دولار، وسجلت البلاد فائضا تجاريا قياسيا قدره 421 مليون دولار.
أ ش أ
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