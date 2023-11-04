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529 مليون دولار صادرات كوريا الجنوبية من المشروبات في 9 أشهر

11/4/2023 4:12:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وصلت صادرات كوريا الجنوبية من المشروبات إلى أعلى مستوى قياسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية.

ووفقا لبيانات صادرة عن الجمارك – أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – بلغت قيمة صادرات المشروبات، باستثناء المشروبات الكحولية والمياه المعدنية، 529 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 6.3% عن العام السابق، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق لحصيلة تسعة أشهر.

وقال مسؤولون في الجمارك، إن البلاد سجلت العام الماضي مبيعات عالمية قياسية من مشروباتها، بلغت 630 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2023.

ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات المشروبات بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 425 ألف طن خلال فترة التسعة أشهر الأوائل، وهو رقم قياسي أيضًا.

وكان النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على مشروبات الأرز والمنتجات التقليدية، مثل البرسيمون.

ومن حيث الدول، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 31.5% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون دولار، وهو ما يمثل 28.5% من إجمالي صادرات المشروبات في كوريا الجنوبية.

وأظهرت البيانات، أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر سوق بصادرات بقيمة 70 مليون دولار، تليها فيتنام بـ 48 مليون دولار.

وأظهرت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قفزت واردات المشروبات بنسبة 5.2% على أساس سنوي إلى 108 ملايين دولار، وسجلت البلاد فائضا تجاريا قياسيا قدره 421 مليون دولار.

أ ش أ

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