بايدن يدعو أمريكا اللاتينية إلى تجنب دبلوماسية فخ الديون الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، دول أمريكا اللاتينية إلى اختيار الاستثمارات الديموقراطية والشفافة بدلًا من سياسة“دبلوماسية فخ الديون” الصينية؛ خلال استضافته لمسؤولين وممثلي 11 دولة من منطقة شقّت فيها بكين طريقًا لها.

مع تراجع شعبية اتفاقيات التجارة الحرة في واشنطن، يعمل بايدن على الترويج لـ”شراكة الأمريكيتين من أجل الرخاء الاقتصادي”، وهو إطار عمل يركّز على تشجيع الأعمال التجارية وإعادة توجيه سلاسل التوريد بعيدًا من الصين، وفقا لوكالة فرانس برس.

ودعا بايدن، الجمعة، إلى أن تكون القارة الأمريكية آمنة ومزدهرة وديموقراطية، من أقصى الشمال الكندي إلى أقصى الجنوب التشيلي.

وفي انتقاد مبطّن للصين، قال الرئيس الأمريكي إن أمام أمريكا اللاتينية خيارًا حقيقيًا بين دبلوماسية فخ الديون والنهج العالي الجودة والشفاف في التعامل مع المنشآت والتنمية.

وأبرمت الصين اتفاقيات للتجارة الحرة مع أربع من الدول المشاركة في القمة التي ينظمها بايدن وضخّت استثمارات بمليارات الدولارات في البنى التحتية في أمريكا اللاتينية، لكن في كثير من الأحيان عبر قروض على الدول سدادها بمعدلات فائدة غير مواتية.

وأعلن بايدن، أن الولايات المتحدة ستُطلق منصة استثمارات جديدة من شأنها أن تدعم ما قال إنه سيكون استثمارات بمليارات الدولارات ربما في القطاع الخاص في منشآت مستدامة.

وأكّد بايدن، أن واشنطن تأمل في جعل نصف الكرة الغربي المنطقة الأكثر تنافسية على الصعيد الاقتصادي في العالم. وقال“أعتقد أن الأمر في متناولنا تمامًا”.

وأعلن بايدن إطلاق برنامج مقرّه في الأوروجواي وتدعمه كندا، يهدف إلى دعم رواد الأعمال في الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية.

ولفت أيضًا إلى أن واشنطن ستعزز، بالشراكة مع بنك التنمية للدول الأمريكية، السندات الخضراء على غرار مبادرة الإكوادور لبيع الديون لحماية الطبيعة في جزر غالاباغوس حيث النظم البيئية معرضة للخطر.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في أحد اجتماعات القمّة“تنتهج الولايات المتحدة نهجًا أطلقتُ عليه اسم“حشد الأصدقاء” يعتمد على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بنا عبر مجموعة واسعة من الشركاء والحلفاء الموثوقين”.

وأضافت“نعتقد أن دول“شراكة الأمريكيتين من أجل الرخاء الاقتصادي” في وضع جيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من حشد الأصدقاء في منطقتنا”.

تعطي المبادرة الاقتصادية الأولوية للدول الديموقراطية، إذ كان قادة بربادوس وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والبيرو والأوروجواي، من بين المشاركين بالقمة في البيت الأبيض، الجمعة.

ومثّل مسؤولون من مستوى أدنى كلًّا من المكسيك وبنما، وهما أيضًا من الدول المشاركة في“شراكة الأمريكيتين من أجل الرخاء الاقتصادي”.

فالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تربطه علاقة معقّدة بإدارة بايدن، فهو يتعاون معها في تحقيق الأولوية الأمريكية الرئيسية المتمثلة في إبعاد المهاجرين الآتين خصوصًا من أمريكا الوسطى لكنه ينتقد أيضًا في شكل متكرر السياسة الأمريكية الخارجية.

العام الماضي، رفض لوبيز أوبرادور المشاركة في قمة للأمريكيتين في لوس أنجلوس كانت بمثابة تمهيد للقمة التي عُقدت الجمعة، احتجاجًا على استبعاد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا التي يحكمها يساريون.

أمّا الرئيس البنمي لاورنتينو كورتيزو المقرّب من الولايات المتحدة، فلم يتمكّن من حضور قمة الجمعة بسبب تزامن انعقادها مع عيد وطني في بلده.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ200 على إعلان“مبدأ مونرو” الذي نادى بجعل أمريكا اللاتينية ضمن دائرة نفوذ الولايات المتحدة وحيث القوات الخارجية غير مرحب بها.

في السنوات الأخيرة، استهدفت الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة المنافس العالمي الأول لها، أمريكا اللاتينية في إطار سعيها العالمي للحصول على موارد طبيعية، وانضمّت 21 دولة في هذه المنطقة إلى مبادرة“الحزام والطريق”.

تأتي قمة البيت الأبيض في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس، ما تسبب بتغيب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الاجتماع من أجل القيام بجولة ثانية له في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب.

وتطرّقت قمة أمريكا اللاتينية إلى الحرب والدعم الأمريكي لإسرائيل في ردها المتواصل على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

أرقام