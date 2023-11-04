وول ستريت ترتفع بالختام محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات، متأثرة ببيانات سوق العمل.

وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، مقابل توقعات الأسواق بإضافة 170 ألف وظيفة، كما زاد معدل البطالة إلى 3.9% بينما تباطأ نمو الأجور الشهرية إلى 0.2%.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65% أو 222 نقطة إلى 34061 نقطة، بدعم زيادة سهم“جولدمان ساكس” بنسبة 4.35%، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 5% تقريبًا، منهيًا اتجاهه الهبوطي الذي استمر لأسبوعين على التوالي.

وصعد مؤشر””S&P 500 بنحو 0.95% بما يعادل 40 نقطة عند 4358 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.85%، منهيًا سلسلة خسائر امتدت عبر أسبوعين.

فيما أنهى مؤشر“ناسداك” سلسلة خسائر امتدت عبر 3 أسابيع، بعد زيادته خلال الأسبوع بنسبة 6.6%، بدعم مكاسبه في جلسة اليوم بنحو 1.4% بما يعادل 184 نقطة عند 13478 نقطة.

أرقام