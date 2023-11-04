وول ستريت ترتفع بالختام محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات، متأثرة ببيانات سوق العمل.
وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، مقابل توقعات الأسواق بإضافة 170 ألف وظيفة، كما زاد معدل البطالة إلى 3.9% بينما تباطأ نمو الأجور الشهرية إلى 0.2%.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65% أو 222 نقطة إلى 34061 نقطة، بدعم زيادة سهم“جولدمان ساكس” بنسبة 4.35%، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 5% تقريبًا، منهيًا اتجاهه الهبوطي الذي استمر لأسبوعين على التوالي.
وصعد مؤشر””S&P 500 بنحو 0.95% بما يعادل 40 نقطة عند 4358 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.85%، منهيًا سلسلة خسائر امتدت عبر أسبوعين.
فيما أنهى مؤشر“ناسداك” سلسلة خسائر امتدت عبر 3 أسابيع، بعد زيادته خلال الأسبوع بنسبة 6.6%، بدعم مكاسبه في جلسة اليوم بنحو 1.4% بما يعادل 184 نقطة عند 13478 نقطة.
أرقام
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