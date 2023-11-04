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أرباح شركات الإنترنت الكبرى في الصين تنمو 18.2% خلال 9 أشهر

11/4/2023 4:12:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن شركات الإنترنت الكبرى في الصين سجلت نمو مطرد في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إلى أن هذه الشركات حققت 95.93 مليار يوان، أي نحو 13.36 مليار دولار أرباح خلال الفترة المذكورة بزيادة 18.2% على أساس سنوي.

وزادت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 تريليون يوان.

وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة الكبرى هي تلك الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.

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