أرباح شركات الإنترنت الكبرى في الصين تنمو 18.2% خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن شركات الإنترنت الكبرى في الصين سجلت نمو مطرد في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إلى أن هذه الشركات حققت 95.93 مليار يوان، أي نحو 13.36 مليار دولار أرباح خلال الفترة المذكورة بزيادة 18.2% على أساس سنوي.
وزادت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 تريليون يوان.
وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة الكبرى هي تلك الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.
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