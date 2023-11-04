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نصف شركات بورصة بكين تحقق أرباحًا في أول 9 أشهر

11/4/2023 4:12:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن نحو 90% من الشركات المدرجة في بورصة بكين حققت أرباح في الربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120.35 مليار يوان، أي نحو 16.76 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة 2.59% على أساس سنوي.

وخلال فترة التسعة أشهر، سجلت نصف الشركات المدرجة نموا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50%.

وأشارت البورصة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير.

وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.19 مليار يوان، بزيادة تزيد عن 8% على أساس سنوي.

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