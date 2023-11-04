نصف شركات بورصة بكين تحقق أرباحًا في أول 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن نحو 90% من الشركات المدرجة في بورصة بكين حققت أرباح في الربع الثالث من العام الجاري.
وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120.35 مليار يوان، أي نحو 16.76 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة 2.59% على أساس سنوي.
وخلال فترة التسعة أشهر، سجلت نصف الشركات المدرجة نموا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50%.
وأشارت البورصة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير.
وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.19 مليار يوان، بزيادة تزيد عن 8% على أساس سنوي.
MENAFN04112023000202011048ID1107370721
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.