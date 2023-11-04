12.1 مليار يوان أرباح شركة السكك الحديد الصينية في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة مجموعة السكك الحديد الوطنية الصينية المحدودة، اليوم السبت، أن إيرادات أعمالها بلغت 908 مليارات يوان، أي نحو 126.5 مليار دولار، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بزيادة 16.1% على أساس سنوي.
وأشارت الشركة، إلى أنها حققت أرباحا بقيمة 12.1 مليار يوان خلال نفس الفترة.
وأضافت أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات النقل 731.7 مليار يوان بزيادة 37.7% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة ديونها 65.81% بانخفاض 0.57 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2022.
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