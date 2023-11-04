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12.1 مليار يوان أرباح شركة السكك الحديد الصينية في 9 أشهر

11/4/2023 4:12:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة مجموعة السكك الحديد الوطنية الصينية المحدودة، اليوم السبت، أن إيرادات أعمالها بلغت 908 مليارات يوان، أي نحو 126.5 مليار دولار، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بزيادة 16.1% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت أرباحا بقيمة 12.1 مليار يوان خلال نفس الفترة.

وأضافت أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات النقل 731.7 مليار يوان بزيادة 37.7% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة ديونها 65.81% بانخفاض 0.57 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2022.

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