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الصين تستثمر 50 مليار دولار في الأصول الثابتة بالطرق الريفية

11/4/2023 4:12:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب وزير النقل الصيني وانج قانج، إن بلاده أعادت بناء 118 ألف كيلومتر من الطرق الريفية في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، محققة أكثر من 90% من الهدف السنوي.

وأضاف وانج، أنه في نفس الفترة بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة في الطرق الريفية 358.7 مليار يوان، أي نحو 50 مليار دولار، بزيادة 5.1% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة للطرق الريفية لدعم استراتيجية تنشيط المناطق الريفية في البلاد، وتسريع وتيرة تحديث الزراعة والمناطق الريفية، فضلا عن تعزيز الرخاء المشترك.

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