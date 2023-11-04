الصين تستثمر 50 مليار دولار في الأصول الثابتة بالطرق الريفية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نائب وزير النقل الصيني وانج قانج، إن بلاده أعادت بناء 118 ألف كيلومتر من الطرق الريفية في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، محققة أكثر من 90% من الهدف السنوي.
وأضاف وانج، أنه في نفس الفترة بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة في الطرق الريفية 358.7 مليار يوان، أي نحو 50 مليار دولار، بزيادة 5.1% على أساس سنوي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة للطرق الريفية لدعم استراتيجية تنشيط المناطق الريفية في البلاد، وتسريع وتيرة تحديث الزراعة والمناطق الريفية، فضلا عن تعزيز الرخاء المشترك.
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