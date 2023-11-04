لجنة تنظيم صينية تدرس إصلاحات لتشجيع رأس المال المتوسط وطويل الأجل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إصلاحات على الطرف الاستثماري لسوق رأس المال لتشجيع رأس المال المتوسط وطويل الأجل.
وستتماشى الإصلاحات مع هدف تعزيز تكوين رأس المال طويل الأجل للسوق المالية، حسبما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر العمل المالي المركزي الذي اختتم مؤخراً، وفق ما ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال.
ونقلت الصحيفة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قولها، إن الإصلاحات ستهدف إلى تعزيز التفاعل الصحي بين سوق رأس المال ورأس المال المتوسط وطويل الأجل، مثل صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق تأمين المعاشات التقاعدية الأساسية وصناديق المعاشات السنوية وصناديق التأمين.
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