لجنة تنظيم صينية تدرس إصلاحات لتشجيع رأس المال المتوسط وطويل الأجل

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إصلاحات على الطرف الاستثماري لسوق رأس المال لتشجيع رأس المال المتوسط وطويل الأجل.

وستتماشى الإصلاحات مع هدف تعزيز تكوين رأس المال طويل الأجل للسوق المالية، حسبما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر العمل المالي المركزي الذي اختتم مؤخراً، وفق ما ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال.

ونقلت الصحيفة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قولها، إن الإصلاحات ستهدف إلى تعزيز التفاعل الصحي بين سوق رأس المال ورأس المال المتوسط وطويل الأجل، مثل صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق تأمين المعاشات التقاعدية الأساسية وصناديق المعاشات السنوية وصناديق التأمين.