الصين تستهدف بناء نظام ابتكار للروبوتات البشرية بحلول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى الصين لبناء نظام ابتكار أولي للروبوتات البشرية بحلول عام 2025، وسط الجهود المبذولة لدفع تطوير الصناعة المستقبلية.
وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم السبت، أن البلاد ستطوّر عددا من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتخصصة في سوق الروبوتات البشرية والتي تمتلك تكنولوجيات متقدمة، وشركتين إلى ثلاث شركات ذات تأثير عالمي في قطاع الروبوتات البشرية بحلول عام 2025.
وأشارت إلى أنه بحلول عام 2027، ستشهد الصين نظاما آمنا وموثوقا به للصناعة وسلسلة التوريد، كما سيتم دمج المنتجات ذات الصلة بعمق في الاقتصاد الحقيقي.
وعلى وجه التحديد، ستعمل البلاد على تعزيز إنتاج المكونات الأساسية وتعزيز ابتكار البرمجيات من حيث تطوير المنتجات، مع إنشاء سيناريوهات للتصنيع والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
ويتضمن تطوير الروبوتات البشرية، وهو صناعة مستقبلية تتمتع بإمكانات كبيرة، مجموعة متنوعة من التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتطور والمواد الجديدة.
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