الصين تستهدف بناء نظام ابتكار للروبوتات البشرية بحلول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى الصين لبناء نظام ابتكار أولي للروبوتات البشرية بحلول عام 2025، وسط الجهود المبذولة لدفع تطوير الصناعة المستقبلية.

وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم السبت، أن البلاد ستطوّر عددا من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتخصصة في سوق الروبوتات البشرية والتي تمتلك تكنولوجيات متقدمة، وشركتين إلى ثلاث شركات ذات تأثير عالمي في قطاع الروبوتات البشرية بحلول عام 2025.

وأشارت إلى أنه بحلول عام 2027، ستشهد الصين نظاما آمنا وموثوقا به للصناعة وسلسلة التوريد، كما سيتم دمج المنتجات ذات الصلة بعمق في الاقتصاد الحقيقي.

وعلى وجه التحديد، ستعمل البلاد على تعزيز إنتاج المكونات الأساسية وتعزيز ابتكار البرمجيات من حيث تطوير المنتجات، مع إنشاء سيناريوهات للتصنيع والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

ويتضمن تطوير الروبوتات البشرية، وهو صناعة مستقبلية تتمتع بإمكانات كبيرة، مجموعة متنوعة من التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتطور والمواد الجديدة.