بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- يلتقي وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، غداة زيارة سريعة إلى إسرائيل خرج منها خالي الوفاض عموما؛ بسبب رفض إسرائيل المقترح الأمريكي بشأن "هدنة إنسانية مؤقتة" في الحرب مع حماس.

ومن المقرّر أيضًا أن يشارك بلينكن، الذي وصل إلى عمان مساء الجمعة، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة، وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًّا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان مساء الجمعة، عقد هذا اللقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة.

وسيعقد الوزراء في البداية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية"، ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق بيان الوزارة.

وقال البيان إن أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك في الاجتماع الذي سيبحث في "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وشدّد الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي".

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل "فوراً"

واستدعى الأردن، الأربعاء، سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبّب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

وقال بلينكن في إسرائيل، الجمعة، بعد زيارة سريعة استمرت يوما واحدا، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية "هدنة إنسانية" تسمح خصوصا بحماية المدنيين المحاصرين في الحرب، وتسريع إيصال المساعدات.

لكن نتنياهو أعلن رفضه "الهدنة المؤقتة من دون إطلاق سراح الرهائن" الذين اختطفتهم "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل.

نتنياهو: إطلاق الرهائن شرط لـ"هدنة إنسانية" في غزة

ووفقا للجيش الإسرائيلي، لا يزال ما لا يقل عن 240 رهينة، بينهم مواطنون أجانب، في أيدي حركة "حماس" في غزة.

وقد اختُطف هؤلاء خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" على إسرائيل، وهو الأعنف منذ قيام الدولة العبرية في عام 1948.

وقُتل في هذا الهجوم أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة، يترافق مع عمليات برية واسعة على الأرض داخل القطاع الذي يعيش سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي. وتسبّب القصف، وفق وزارة الصحة بمقتل أكثر من 9000، بينهم أكثر من 3800 طفل.

والجمعة، أكّد بلينكن، الذي يقوم بجولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع، أن إقامة دولة فلسطينية ستضمن تحقيق الأمن لإسرائيل.

وقال بلينكن، بعد لقاء مسؤولين إسرائيليين: "دولتان لشعبَين. مجددًا، هذا هو الطريق الوحيد لضمان الأمن الدائم لإسرائيل يهودية وديموقراطية".