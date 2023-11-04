حالة الطقس: أجواء حارة نهارا حتى الثلاثاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 28 درجة مئوية)، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم الاثنين فيكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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