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حالة الطقس: أجواء حارة نهارا حتى الثلاثاء

11/4/2023 4:10:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 28 درجة مئوية)، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين فيكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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