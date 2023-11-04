استطلاع: غالبية إسرائيلية تحمل نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني وتطالبه بالاستقالة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أظهر استطلاع للرأي العام عرضته القناة 13 الإسرائيلية مساء الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين المستطلعة آراءهم يحملون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الأمني في أعقاب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب الاستطلاع، حمل 44% من المشاركين في الاستطلاع نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني، مقابل 33% ممن حملوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وكبار مسؤولي الجيش، و5% ممن حملوا وزير الجيش، يوآف غالانت، المسؤولية.

وأبدى 56% من المشاركين في الاستطلاع عدم ثقتهم بنتنياهو في إدارة الحرب، مقابل 28% ممن عبروا عن ثقتهم به.

وردا على سؤال حول ما على نتنياهو العمل الآن، قال 47% إن عليه الاستقالة بعد انتهاء الحرب، بينما رأى 29% أن عليه الاستقالة بشكل فوري، مقابل 18% ممن أيدوا بقاءه في رئاسة الحكومة.

إلى ذلك، أبدى 64% من المستطلعة آرائهم دعمهم لإجراء انتخابات في إسرائيل بعد انتهاء الحرب، مقابل 26% ممن دعموا استمرار الحكومة الحالية.

وبشأن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ومدى انطباعهم من تعامل الحكومة مع ذلك، قال 68% إن تعاملها غير جيد مقابل 19% ممن رأوا بأن تعامل الحكومة جيد مع ذلك.

وحول موقفهم من تشكيل لجنة تحقيق بعد الحرب، عبر 74% عن دعمهم لإقامة لجنة تحقيق عامة مع صلاحيات واسعة بعد الحرب، مقابل 12% ممن دعموا إقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما اعتبر 4% أن لا حاجة لإقامة لجنة تحقيق.