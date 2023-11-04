Saturday, 04 November 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع: غالبية إسرائيلية تحمل نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني وتطالبه بالاستقالة

11/4/2023 4:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أظهر استطلاع للرأي العام عرضته القناة 13 الإسرائيلية مساء الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين المستطلعة آراءهم يحملون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الأمني في أعقاب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب الاستطلاع، حمل 44% من المشاركين في الاستطلاع نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني، مقابل 33% ممن حملوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وكبار مسؤولي الجيش، و5% ممن حملوا وزير الجيش، يوآف غالانت، المسؤولية.

وأبدى 56% من المشاركين في الاستطلاع عدم ثقتهم بنتنياهو في إدارة الحرب، مقابل 28% ممن عبروا عن ثقتهم به.

وردا على سؤال حول ما على نتنياهو العمل الآن، قال 47% إن عليه الاستقالة بعد انتهاء الحرب، بينما رأى 29% أن عليه الاستقالة بشكل فوري، مقابل 18% ممن أيدوا بقاءه في رئاسة الحكومة.

إلى ذلك، أبدى 64% من المستطلعة آرائهم دعمهم لإجراء انتخابات في إسرائيل بعد انتهاء الحرب، مقابل 26% ممن دعموا استمرار الحكومة الحالية.

وبشأن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ومدى انطباعهم من تعامل الحكومة مع ذلك، قال 68% إن تعاملها غير جيد مقابل 19% ممن رأوا بأن تعامل الحكومة جيد مع ذلك.

وحول موقفهم من تشكيل لجنة تحقيق بعد الحرب، عبر 74% عن دعمهم لإقامة لجنة تحقيق عامة مع صلاحيات واسعة بعد الحرب، مقابل 12% ممن دعموا إقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما اعتبر 4% أن لا حاجة لإقامة لجنة تحقيق.

MENAFN04112023000205011050ID1107370712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث