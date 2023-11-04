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إصابة 8 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

11/4/2023 4:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، أسفرت عن إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.

وأضاف عوض، ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت عشرات المنازل والمحال التجارية، ومسجد بيت أمر الكبير، ووضعت أعلام دولة الاحتلال على أسطح المنازل، التي تمت مداهمتها، وتمركزوا على أسطحها، بعد تفتيشها، والعبث بمحتوياتها، كما حطمت أثاث ديوان ال عوض الزعاقيق، وصور شهداء العائلة، وأضرموا النيران فيها.

وأشار إلى أن عنصرا من مخابرات الاحتلال هدد عددا من المواطنين، بعدم وضع صور أبنائهم من الشهداء داخل منازلهم.

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