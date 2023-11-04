إصابة 8 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الاعلامي محمد عوض للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، أسفرت عن إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.
وأضاف عوض، ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت عشرات المنازل والمحال التجارية، ومسجد بيت أمر الكبير، ووضعت أعلام دولة الاحتلال على أسطح المنازل، التي تمت مداهمتها، وتمركزوا على أسطحها، بعد تفتيشها، والعبث بمحتوياتها، كما حطمت أثاث ديوان ال عوض الزعاقيق، وصور شهداء العائلة، وأضرموا النيران فيها.
وأشار إلى أن عنصرا من مخابرات الاحتلال هدد عددا من المواطنين، بعدم وضع صور أبنائهم من الشهداء داخل منازلهم.
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