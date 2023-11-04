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موسكو: سنرد على نشر طائرات إف-35 أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا

11/4/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستأخذ في الاعتبار النقل المرتقب لمقاتلات أمريكية "إف-35" قادرة على حمل أسلحة نووية، إلى بريطانيا وستتخذ الاحتياطات اللازمة.
وقال ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "هذا (نقل المقاتلات "إف-35") من مظاهر سياسة تصعيد الضغط العسكري على روسيا. إذا نظرنا إلى أنشطة الناتو ككل، فإننا نرى تكثيفا للتدريبات، وزيادة في حجمها، وستشهد الأشهر المقبلة سلسلة جديدة من التدريبات - وهذا جزء من سياسة احتواء روسيا، وبالتالي سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات العسكرية الفنية اللازمة".
وأشار غروشكو إلى أن هذا القرار الأمريكي سيؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط العسكري وتدريب القوات المسلحة الروسية.


وفي أغسطس الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز F-35A قادرة على حمل أسلحة نووية، في قاعدة لاكينهيث الجوية البريطانية بحلول نهاية العام، لتحل محل طائرات F-15 هناك. وفي منتصف أكتوبر، أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتمال إنشاء حظيرة لصيانة طائرات F-35.

RT

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