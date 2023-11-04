مؤسسات الأسرى الفلسطينية : 2070 حالة اعتقال و1034 أمر اعتقال إداري خلال الشهر المنصرم

MENAFN - Al Wakeel News)استعرضت مؤسسات الأسرى أبرز المعطيات حول عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وواقع المعتقلين في ضوء العدوان الشامل والإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



وقالت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، في تقرير لها، امس الجمعة، إنها وثقت 2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها 145 طفلا، وأكثر من 55 امرأة.



وأضافت أن التحول الأبرز على معطيات المعتقلين، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري، إذ أصدر الاحتلال خلال تشرين الأول 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.



وفا