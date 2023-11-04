بلعاوي يحصل على جائزة الخريج المتميز لعام 2023 من جامعة مانشستر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي على "جائزة الخِريج المتميز لعام 2023" Outstanding Alumni Award من جامعة مانشستر The University of Manchester، مِن بين جميع خريجي الجامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك للجهود والإنجازات المبذولة في مجال التوعية الصحية وخدمة المرضى والأبحاث العلمية.
وتحتلّ جامعة مانشستر المرتبة الثانية عالميًا (تصنيف تأثير تايمز للتعليم العالي، 2023) والمرتبة 28 عالميًا (تصنيف كيو إس، 2023).
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