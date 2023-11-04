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بلعاوي يحصل على جائزة الخريج المتميز لعام 2023 من جامعة مانشستر

11/4/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي على "جائزة الخِريج المتميز لعام 2023" Outstanding Alumni Award من جامعة مانشستر The University of Manchester، مِن بين جميع خريجي الجامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك للجهود والإنجازات المبذولة في مجال التوعية الصحية وخدمة المرضى والأبحاث العلمية.


وتحتلّ جامعة مانشستر المرتبة الثانية عالميًا (تصنيف تأثير تايمز للتعليم العالي، 2023) والمرتبة 28 عالميًا (تصنيف كيو إس، 2023).


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