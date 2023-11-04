Saturday, 04 November 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

11/4/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها تمكنت من تدمير أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.


وذكرت الوزارة، أن نظام كييف نفذ محاولة دورية جديدة أخرى لمهاجمة أهداف بطائرات بدون طيار في المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا.
ووفقا للوزارة، تمكنت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من تدمير أربع طائرات معادية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.


وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية بواسطة درونات جوية من نوع الطائرات على أهداف داخل الأراضي الروسية. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك".

RT

MENAFN04112023000208011052ID1107370583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث