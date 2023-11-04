تدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها تمكنت من تدمير أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.



وذكرت الوزارة، أن نظام كييف نفذ محاولة دورية جديدة أخرى لمهاجمة أهداف بطائرات بدون طيار في المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا.

ووفقا للوزارة، تمكنت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من تدمير أربع طائرات معادية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.



وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية بواسطة درونات جوية من نوع الطائرات على أهداف داخل الأراضي الروسية. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك".

RT