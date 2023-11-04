اشتباكات واعتقال ثلاثة شبان بنابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت، ثلاثة شبان خلال مداهمات في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر أن اشتباكات مسلحة وقعت بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اكتشاف تسلل قوة إٍسرائيلية خاصة الى داخل مخيم بلاطة.
وأوضحت المصادر أن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة من قواته إلى مخيم بلاطة، وحاصرت جميع مداخل المخيم، ودارت اشتباكات مسلحة في أزقة المخيم، تخللها تفجير عبوات ناسفة بدوريات الاحتلال.
صفا
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