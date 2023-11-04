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اشتباكات واعتقال ثلاثة شبان بنابلس

11/4/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت، ثلاثة شبان خلال مداهمات في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.


وأفادت مصادر أن اشتباكات مسلحة وقعت بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اكتشاف تسلل قوة إٍسرائيلية خاصة الى داخل مخيم بلاطة.


وأوضحت المصادر أن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة من قواته إلى مخيم بلاطة، وحاصرت جميع مداخل المخيم، ودارت اشتباكات مسلحة في أزقة المخيم، تخللها تفجير عبوات ناسفة بدوريات الاحتلال.

صفا


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