الاحتلال يعتقل 6 شبان من جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة شبان من جنين.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في بلدة جبع، وفتشتها، وهم: ضياء معين علاونة، وأحمد فايز كنعان، وكرم أحمد كنعان، وبلال فتحي كنعان، وكامل خليل كنعان.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة المذكورة، عرف من أصحابها: أحمد خليلية، وسعيد شريم، وأحمد ملايشة، وعبد الباسط فشافشة، ونمر علاونة، وسط اندلاع مواجهات.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كرم محمد صدقة، عقب دهم وتفتيش منزله في قرية عنزة.



وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرية جلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .

وفا