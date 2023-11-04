Saturday, 04 November 2023 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 6 شبان من جنين

11/4/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة شبان من جنين.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في بلدة جبع، وفتشتها، وهم: ضياء معين علاونة، وأحمد فايز كنعان، وكرم أحمد كنعان، وبلال فتحي كنعان، وكامل خليل كنعان.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة المذكورة، عرف من أصحابها: أحمد خليلية، وسعيد شريم، وأحمد ملايشة، وعبد الباسط فشافشة، ونمر علاونة، وسط اندلاع مواجهات.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كرم محمد صدقة، عقب دهم وتفتيش منزله في قرية عنزة.


وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرية جلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .

وفا


MENAFN04112023000208011052ID1107370581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث