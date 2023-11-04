الاحتلال يعتقل 6 شبان من جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة شبان من جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في بلدة جبع، وفتشتها، وهم: ضياء معين علاونة، وأحمد فايز كنعان، وكرم أحمد كنعان، وبلال فتحي كنعان، وكامل خليل كنعان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة المذكورة، عرف من أصحابها: أحمد خليلية، وسعيد شريم، وأحمد ملايشة، وعبد الباسط فشافشة، ونمر علاونة، وسط اندلاع مواجهات.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كرم محمد صدقة، عقب دهم وتفتيش منزله في قرية عنزة.
وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرية جلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .
وفا
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